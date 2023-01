Tak Mateusz Klich pożegnał się z kibicami. Napisał niezwykły list

W środę Leeds United zremisowało 2:2 z West Hamem United. 30 minut na murawie spędził Mateusz Klich, dla którego był to najprawdopodobniej ostatni mecz w barwach angielskiej drużyny. Świadczy o tym pożegnanie, jakie zawodnikowi przygotowali koledzy i kibice. Po ostatnim gwizdku założyli koszulki z numerem 43. Piłkarze ustawili też szpaler dla schodzącego z boiska reprezentanta Polski. Ten, opuszczając plac gry, nie krył wzruszenia i szybko zalał się łzami. Kiedy emocje opadły, Klich opublikował w mediach społecznościowych list, w którym podziękował za szansę gry i okazane wsparcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła ma za niski krok? Norwegowie aż go zakreślają. Thurnbichler tłumaczy

Klich potwierdził rozstanie z Leeds. Polak podziękował kibicom. "Wspaniałe chwile, których nigdy nie zapomnę"

"Droga rodzino Leeds United. Gdy przyjechałem tutaj z Holandii w 2017 roku, miałem ogromne oczekiwania wobec swojej przygody w Anglii. Pierwszy rok był prawdziwym koszmarem, ale kolejne lata to już najpiękniejszy sen" - rozpoczął Klich.

Xavi komentuje zawieszenie Lewandowskiego. "Nieoczekiwane niepowodzenie"

W dalszej części listu podziękował przede wszystkim kibicom, którzy wspierali go w trudnych momentach. "Kibice tego klubu nie są tacy jak wszyscy. A to bardzo mi pasuje. Poczułem się tu zrozumiany, zarówno jako piłkarz, jak i człowiek. (...) To były dla mnie wspaniałe chwile, których nigdy nie zapomnę" - podkreślił. Klich podziękował również Victorowi Orcie, który pomógł mu znaleźć zatrudnienie w Leeds, Marcelo Bielsie, pracownikom klubu, a także byłym i obecnym kolegom z zespołu. "To był prawdziwy honor móc z wami grać" - czytamy.

"Chciałbym zostać dłużej, ale nigdy nie cieszyła mnie rola rezerwowego. Chce grać jak najwięcej w kolejnych latach. To jest powód, dla którego zamykam ten rozdział, ale nigdy nie zapomnę czasu spędzonego w Yorkshire" - zakończył Klich.

Słowa podziękowania wyraził również angielski klub. "Wszyscy w Leeds chcielibyśmy podziękować Mateuszowi za jego wysiłek i wkład w wyniki drużyny, który jest nie do przecenienia. Zawsze cechował się wybitnym profesjonalizmem i będzie szanowany przez wszystkich w klubie. Mateusz odchodzi jako mistrz i zawsze będzie mile widziany na Elland Road. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale kariery, jaki otwiera w USA" - czytamy w oficjalnym komunikacie Leeds.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

"Publiczne pieniądze dla piłkarzy? Niedorzeczność". Za granicą są w szoku

Klich wystąpił w barwach Leeds w 195 spotkaniach, strzelając 24 gole i notując 21 asyst. Media donoszą, że nowym klubem 32-latka będzie DC United. To zespół, którego trenerem jest Wayne Rooney, a w poprzednim sezonie zajął ostatnie, 14. miejsce w tabeli konferencji wschodniej - zdobywając zaledwie 27 pkt w 34 meczach (to zdecydowanie najgorszy wynik spośród wszystkich 28 drużyn MLS).