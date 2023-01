Giroud może wrócić do Premier League. Hit. Już w styczniu

Latem 2021 roku Olivier Giroud przeniósł się do AC Milanu. Napastnik stał się bardzo ważnym elementem nowej drużyny i między innymi dzięki jego trafieniom klub sięgnął po mistrzostwo Włoch. Łącznie do tej pory zagrał w 57 meczach, w których strzelił 23 gole. Kontrakt Francuza wygasa w czerwcu tego roku i pojawiają się informacje, że może odejść z zespołu.

Manchester United zainteresowany Olivierem Giroud

Jak podają The Mirror i Foot Mercato, Giroud może przedłużyć umowę, ale jego transferem zainteresowany jest Manchester United, który po odejściu Cristiano Ronaldo, ma miejsce na nowego ofensywnego zawodnika. Zdaniem dziennikarzy, działacze angielskiego klubu chcieliby wypożyczyć go w styczniu. Ściągnięcia nowego napastnika domaga się również trener Erik ten Hag. - Myślę, że mamy dobry zespół, gdy wszyscy gracze są dostępni. Ale przy wielu zbliżających się meczach, będziemy potrzebować napastnika - powiedział. Media informowały również, że jeśli Giroud nie przedłuży kontraktu z Milanem, to może trafić do MLS.

Gdyby Francuz ostatecznie trafił do Manchesteru United, nie byłaby to jego pierwsza przygoda w Premier League. W przeszłości występował w barwach Arsenalu i Chelsea, w których rozegrał łącznie 372 mecze, w których zdobył 144 bramki. 36-latek z 56 trafieniami na koncie jest także najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Obecnie żaden klub nie złożył jeszcze za niego oferty, a jego przyszłość powinna się wyjaśnić w najbliższym czasie.

Po 17 kolejkach Manchester United zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do liderującego Arsenalu traci dziewięć punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z w hitowym meczu z Manchesterem City. To starcie zaplanowane jest na 14 stycznia o 13:30.

