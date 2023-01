Fabiański doceniony w Premier League. Nie ma sobie równych. Spec [WIDEO]

Łukasz Fabiański do Premier League dołączył w 2007 roku, kiedy zamienił Legię Warszawa na Arsenal. Po siedmiu latach odszedł z Londynu do Swansea FC, a w 2018 roku powrócił do stolicy Anglii, tyle że do West Hamu United. Od tamtej pory Polak jest pierwszym wyborem trenerów i niemal w każdym spotkaniu strzeże dostępu do bramki klubu ze Stadionu Olimpijskiego. W minionym roku Fabiański prezentował świetną formę, co nie przeszło w Anglii bez echa.

Łukasz Fabiański doceniony. Zdominował zestawienie najlepszych interwencji Premier League

Na oficjalnym profilu Premier League na Facebooku pojawiło się wiele podsumowań 2022 roku w angielskich rozgrywkach. Jedno z zestawień obejmowało najlepiej obronione rzuty karne i nie mogło zabraknąć w nim Łukasza Fabiańskiego. Uwzględniono aż trzy interwencje Polaka.

Zestawienie otwiera obrona Fabiańskiego podczas meczu z Manchesterem City, kiedy to piłkę na jedenastym metrze od bramki ustawił Riyad Mahrez. Algierczyk uderzył mocno w lewą stronę Fabiańskiego, ale bramkarz odbił piłkę do przodu. Kolejną obroną Fabiańskiego była ta ze spotkania z Leicester, kiedy to pokonać go próbował Yuri Tielems. Strzał Belga w prawą stronę bramki nie sprawił golkiperowi wielu problemów. Podobnie jak trzecia interwencja po strzale Jorginho w mecz z Chelsea. Włoch w swoim stylu chciał oszukać byłego reprezentanta Polski, ale uderzył lekko w prawą stronę i nie zdobył gola.

Fabiański jako jedyny bramkarz znalazł się w zestawieniu trzykrotnie. Wybrano również po dwie interwencje Jose Sa z Wolverhampton i Deana Hendersona z Nottingham Forrest. Listę uzupełnił Alisson Becker, który obronił rzut karny przeciwko West Hamowi United.

W tym sezonie Łukasz Fabiański zagrał w barwach West Hamu 17 spotkań, w których stracił 20 goli i cztery razy zachował czyste konto. Drużyna Polaka zajmuje dopiero 17. miejsce w ligowej tabeli i ma na koncie 14 punktów. Kolejny mecz londyńczycy rozegrają w środę o godzinie 20:45 przeciwko Leeds United.