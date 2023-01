"L'Equipe": Manchester United sięga po wicemistrza świata

"Czerwone Diabły" odbudowują się pod wodzą Erika ten Haga i osiągają coraz lepsze wyniki, będąc aktualnie w najlepszej czwórce Premier League, co gwarantuje obecność w rozgrywkach Champions League w następnym sezonie. Cierpią jednak na brak klasowego napastnika.

Nowy cel transferowy Manchesteru United

Ich najlepszy strzelec Marcus Rashford ma sześć trafień, ale to bardziej boczny napastnika, aniżeli typowa "dziewiątka", jakim był Cristiano Ronaldo, który w listopadzie rozwiązał kontrakt z klubem. Władze Manchesteru United planują ściągnąć takiego zawodnika w zimowych oknie transferowym. Wymarzonym kandydatem był Cody Gakpo, który wybrał jednak Liverpool, więc klub z Old Trafford musi obrać nowy cel.

Jest nim Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt. Francuz, który na mundialu w Katarze zdobył bramkę w półfinale z Marokiem, miałby kosztować około 60 milionów euro. To byłby świetny biznes ze strony niemieckiego klubu, który latem zakontraktował go z Nantes bez kwoty odstępnego. W tym sezonie strzelił osiem goli i zaliczył jedenaście asyst. Kontrakt 24-latka obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.