Piłkarz Liverpoolu obiektem drwin. Takiego żartu nie mógł się spodziewać

Latem Darwin Nunez przeszedł z Benfiki do Liverpoolu za 80 milionów euro. W nowym klubie zaliczył obiecujący początek (dwa gole i asysta w dwóch pierwszych meczach), lecz od tego czasu wiedzie mu się znacznie gorzej. Od początku listopada w ośmiu meczach klubowych strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość kibiców z Argentyny! Te łzy wzruszenia mówią wszystko

Brytyjska Domino's Pizza wbiła szpilkę Darwinowi Nunezowi. "Dopiero zaczyna"

W poniedziałkowym spotkaniu Premier League z Brentford napastnik po raz kolejny zagrał poniżej oczekiwań. W pierwszej połowie jego strzał do niemalże pustej bramki wybił obrońca rywali, w drugiej zdobył bramkę, ale sędzia nie uznał jej ze względu na spalonego. A że jego koledzy również nie zagrali na optymalnym poziomie, to Liverpool przegrał 1:3.

Po tym spotkaniu pojawiła się statystyka, że Urugwajczyk przewodzi w Premier League, jeśli chodzi o zmarnowanie "dogodnych okazji". Dotychczas nie wykorzystał 15 z nich. Jeszcze tego samego dnia z jego nieskuteczności zażartował brytyjski oddział... Domino's Pizza. "Przepraszamy, jeśli tego wieczoru zamówienie do was nie trafiło, ten gość dopiero zaczyna" - czytamy w poście na Twitterze, do którego załączono zdjęcie Nuneza.

W ostatnich dniach wsparcie Urugwajczykowi okazał za to kolega z drużyny Trent Alexander-Arnold, który skomplementował jego grę w rozmowie z oficjalną stroną klubu. - Sądzę, że powiem to, co uważa cały zespół. Myślę, że od kiedy przyszedł, gra wybitnie. Ludzie będą oceniać go tylko przez pryzmat zdobytych goli, tak to wygląda w przypadku napastników - powiedział.

W obecnym sezonie Darwin Nunez zagrał dla Liverpoolu 22 mecze, strzelił w nich dziewięć goli oraz zaliczył trzy asysty.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl