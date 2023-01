Są najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Modera. Wreszcie pozytywne

Jakub Moder był jednym z największych nieobecnych w reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Pomocnik Brighton w kwietniu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i przez to wypadł z gry na wiele miesięcy. - Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - mówił Moder w programie "Foot Truck".

Jakub Moder informuje, że wszystko przebiega zgodnie z planem

19 grudnia, czyli po około ośmiu miesiącach, 23-latek wreszcie wrócił na boisko i kopnął piłkę. Na razie tylko na treningu. - Nie ma lepszego uczucia - napisał pod zdjęciem udostępnionym na Instagramie.

Teraz Jakub Moder przekazał kolejne informacje w sprawie swojego powrotu na boisku w rozmowie z Viaplay Sport. - Zdrowie? Dobrze, w porządku, coraz lepiej. Już jestem na boisku, wykonuję coraz więcej pracy z piłką, więc wszystko idzie do przodu.

- Powrót na boisku? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie zakładamy żadnej daty na ten moment, bo już jestem trochę nauczony tą kontuzją, że nie ma sensu wyznaczać sobie dat, więc takiej nie wyznaczamy w klubie, ale póki co wszystko idzie dobrze. Na początku nie wszystko szło zgodnie z planem, ale teraz już idzie planowo, ale jak mówię - dat żadnych nie wyznaczamy - mówił Moder zapytany o to, kiedy można ponownie spodziewać się go na boiskach Premier League. W wypowiedzi pomocnik nawiązywał do problemów, jakie pojawiły się w trakcie rehabilitacji.

Pierwsze doniesienia mówiły, że Moder mógłby wrócić do gry w marcu 2023 roku, ale słowa reprezentanta Polski wskazują, że nie ma pośpiechu w tym względzie.

Dotychczas Moder rozegrał 40 spotkań w Premier League. W reprezentacji Polski zadebiutował 4 września 2020 roku podczas meczu Ligi Narodów z Holandią. Ma na koncie 20 spotkań w biało-czerwonej koszulce oraz dwa gole. Według ostatnich doniesień medialnych zawodnik wróci do gry w marcu 2023 roku.

Brighton po 16 kolejkach ma 24 punkty i zajmuje 10. miejsce w tabeli Premier League.