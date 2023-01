Klopp wściekły na sędziego po klęsce z Brentford. "To jak gadanie do mojej mikrofali"

Liverpool sensacyjnie przegrał 1:3 z Brentford w meczu 19. kolejki Premier League, choć wynik mógł być jeszcze wyższy. Sędziowie anulowali w sumie trzy bramki. W tym trafienie Darwina Nuneza, który liczył na przełamanie w barwach Liverpoolu. Więcej o przebiegu meczu pisaliśmy --> TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Juergen Klopp wściekły. "Gadanie do sędziów jest jak gadanie z kuchenką mikrofalową"

Po spotkaniu trener Liverpoolu nie krył rozczarowania z wyniku, ale też pracy arbitrów. Na ten temat porozmawiał z reporterką beIN Sports, która zapytała, czy miał okazję porozmawiać ze Stuartem Atwellem, który prowadził ten mecz. - To jak gadanie do mojej mikrofali. Tak naprawdę nigdy nie dostajesz odpowiedzi. Po prostu zawsze jest tak samo - odparł.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Cristiano Ronaldo wróci do Ligi Mistrzów? Transfer z niespodzianką

Wcześniej wytłumaczył, że największy żal miał do bramki na 3:1 dla Brentford. Klopp uznał, że napastnik gospodarzy sfaulował w ataku obrońcę Liverpoolu, Ibrahimę Konate. - To nie powinien być gol. To proste. Jeśli kiedykolwiek grałeś w piłkę, to wiesz, że jak jesteś w pełnym biegu i nagle ktoś cię popycha, to padasz na ziemię, ponieważ nie możesz utrzymać równowagi. Tak to działa. I widać to na przykładzie Ibou. Ale Stuart Atwell chciał to widzieć inaczej - stwierdził szkoleniowiec.

I dodał: - Przed sezonem dają nam radę, że zawodnicy muszą być ostrożni w tym momencie, ponieważ sędziowie będą mieli na to oko, a potem oglądasz te mecze i widzisz, że jednak pozwalają na całkiem sporo.

To dlatego zawieszono całą karę Lewandowskiego. Perfekcyjny plan Barcelony

Klopp nie krył też rozczarowania grą własnego zespołu. Liverpool źle ustawiał się w stałych fragmentach gry i tak stracił dwa gole. Jedną z bramek anulowano, bo piłka po strzale trafiła w zawodnika, który był na pozycji spalonej. Jednakże dwie minuty później obrońcy znów nie upilnowali Yoane'a Wissego, a ten strzałem głową pokonał bramkarza. - Jestem bardzo rozczarowany drugim golem, bo to była kolejna akcja, na którą nie byliśmy przygotowani. A to bramki, których nienawidzę tracić najbardziej - powiedział.

Sytuacja Liverpoolu po nieoczekiwanej poniedziałkowej porażce jest nie do pozazdroszczenia. Wicemistrzowie Anglii zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli Premier League z 28 punktami na koncie. Do czołowej czwórki, gwarantującej grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie, zespół Kloppa traci aktualnie cztery punkty, jednak we wtorek strata może zwiększyć się do siedmiu. Stanie się tak w przypadku zwycięstwa Manchesteru United z Bournemouth (spotkanie odbędzie się 3 stycznia o 21:00).