Były piłkarz Arsenalu i Liverpoolu został bankrutem. Jego dom zajął gang

Jermaine Pennant to były młodzieżowy reprezentant Anglii, który nie miał jednak okazji zadebiutować w dorosłej kadrze narodowej. W Premier League występował w barwach takich zespołów jak Arsenal, Liverpool, Leeds United, Birmingham City, Portsmouth oraz Stoke City.

Rozegrał w Premier League łącznie 231 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył 36 asyst. Występował także m.in. w Hiszpanii, Indiach czy Singapurze.

Jermaine Pennant został bankrutem. Jest winien wierzycielom ponad milion funtów

Według angielskich mediów Jermaine Pennant został ogłoszony bankrutem przez sąd w Birmingham, po tym, jak jego długi przekroczyły równowartość miliona funtów. Były piłkarz jest winny pieniądze m.in. brytyjskiemu urzędowi skarbowemu, bankom oraz rządowym instytucjom. Nie był w stanie m.in. spłacać rat swojego kredytu hipotecznego.

Źródło bliskie Pennantowi miało powiedzieć "The Sun", że piłkarz "wszędzie jest winien duże pieniądze, a jego długi są siedmiocyfrowe". Anglikowi zostanie odebrany jego dom, na który wziął kredyt hipoteczny, którego nie był w stanie spłacać.

Co ciekawe, ów dom na obrzeżach Liverpoolu, kupiony przez Pennanta w 2006 roku i warty 3 miliony funtów, i tak nie był zamieszkiwany przez piłkarza od 2020 roku po tym, jak rozstał się on ze swoją partnerką Alice Goodwin.

Mało tego, nieruchomość przejął gang narkotykowy, który stworzyły tam farmę konopi indyjskich, co w ostatnich miesiącach doprowadziło do aresztowania 35-letniego mężczyzny. W domu dwukrotnie dochodziło do pożaru i popadł on w totalną ruinę.

Sam Pennant, aby poprawić swoją sytuację finansową, założył nawet kilka lat temu firmę medialną "Jermaine Pennant Ltd", poprzez którą wziął udział również w programie Celebrity Big Brother. Firma została jednak rozwiązana w 2020 roku. Były piłkarz występuje też jako ekspert piłkarski w podcastach TalkSPORT.