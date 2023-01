Arsenal chce wypożyczyć Joao Felixa. Proponuje ogromną pensję

Zimowe okno transferowe otwarto wraz z początkiem 2023 roku i potrwa ono do końca stycznia. W tym czasie największe światowe marki zamierzają ruszyć na zakupy. Wśród nich pojawia się Arsenal. Aktualny lider Premier League czyni zakusy pod jedną z gwiazd Atletico Madryt. Według angielskich mediów chodzi o wypożyczenie Joao Felixa.

Joao Felix trafi z Atletico do Arsenalu?

Jak informuje "The Athletic", szefowie Arsenalu planują przeznaczyć 21 mln euro na półroczne wypożyczenie Portugalczyka. Koszt tej operacji miałby wynieść 15 mln dla Atletico, a pozostałe sześć mln poszłoby na pensję piłkarza. Napastnik, który w 2019 roku został kupiony przez ekipę z Madrytu za 120 mln, nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Mikel Arteta, trener londyńczyków wierzy jednak, że zdoła wydobyć potencjał z reprezentanta Portugalii.

Arsenal powalczy o podpis Felixa z innymi angielskimi drużynami. Wysoko stoją notowania również Manchesteru United i Chelsea. Londyński klub zarządzany przez Todda Boehly'ego również chciałby wypożyczyć Portugalczyka z Atletico Madryt, zawierając w umowie opcję lub obowiązek wykupu po zakończeniu sezonu. "Boehly jest skłonny do szybkiego działania w celu zawarcia umowy. Felix mógłby występować jako lewy lub prawy napastnik" - czytamy z kolei w artykule w brytyjskim "Daily Telegraph".

Transfer jest coraz bardziej prawdopodobny. Ostatnie wiadomości z hiszpańskich mediów wskazują na to, że przygoda Joao Felixa z Atletico Madryt po trzech latach dobiegnie końca. - To największy transfer, jakiego dokonał klub, ale jego relacje z trenerem nie są dobre, podobnie jak jego motywacja. Rozsądne jest myślenie, że odejdzie, chociaż chciałbym, żeby został, ale tego nie chce Felix - mówił Miguel Angel Gil Marin, dyrektor generalny Atletico Madryt. Felix zagrał w osiemnastu meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.

Arsenal najadł się nerwów w meczu z Brighton w 18. kolejki Premier League, ale ostatecznie odniósł zwycięstwo 4:2. Była to już piąta wygrana londyńskiej ekipy z rzędu i 14 w całym sezonie. Londyńczycy z 43 punktami umocnili się na pozycji lidera ligi angielskiej. Mają już siedem punktów przewagi nad Manchesterem City (36 pkt). Trzecie miejsce zajmuje Newcastle United (34 pkt).