Guardiola nie zamierza być jak Ferguson. "To tylko świstek papieru"

Pep Guardiola przedłużył kontrakt z Manchesterem City. Media zaczęły porównywać go do Alexa Fergusona oraz Arsene'a Wengera, a więc legendarnych szkoleniowców, którzy prowadzili jedną drużynę przez ponad dwie dekady. 51-latek wyznał jednak, że nie zamierza do nich nawiązywać. - Jeśli zmęczymy się sobą nawzajem, to nie zostanę w klubie tylko ze względu na kontrakt - zadeklarował.

