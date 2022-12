Mieli go wyrzucić z klubu, nagle go potrzebują. Nagły powrót mistrza świata do łask

Emiliano Martinez wraca do gry w Aston Villi i choć grożono mu wyrzuceniem z klubu, w praktyce nie spotkała go żadna kara. Trener Unai Emery pozostaje krytyczny wobec mistrza świata, ale wszystko wskazuje na to, że wystawi go w pierwszym składzie w meczu z Tottenhamem Hotspur.

3 Fot. Martin Meissner / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl