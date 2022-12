Bohater MŚ porozumiał się z Chelsea. Wielkie pieniądze na stole

Enzo Fernandez to jeden z bohaterów mistrzostw świata w Katarze. W pierwszych dwóch spotkaniach (z Arabią Saudyjską 1:2 i Meksykiem 2:0) rozegrał łącznie 64 minuty, ale gol z Meksykiem sprawił, że piłkarz wskoczył do wyjściowej jedenastki. Do końca turnieju nie stracił już miejsca w podstawowym składzie. Postawę pomocnika docenił nie tylko Lionel Scaloni, ale też szefowie turnieju, którzy przyznali Argentyńczykowi tytuł najlepszego młodego piłkarza mundialu. Nic dziwnego, że po pomocnika ustawiła się kolejka chętnych. Okazuje się, że jeden z kandydatów zdążył już przekonać do siebie 21-latka.

Chelsea walczy o Fernandeza. Wielkie pieniądze na stole. Argentyńczyk zgodził się na transfer do Premier League

Jak donosi Fabrizio Romano, zainteresowane usługami Fernandeza jest Chelsea. Co więcej, angielski klub prowadzi już zaawansowane rozmowy z Benficą. Zgodę na przenosiny na Stamford Bridge wyraził również Argentyńczyk. "Enzo już powiedział Chelsea 'tak'" - czytamy na Twitterze dziennikarza. Problemem może być jednak kwota transferu.

Haaland zadziwia. Przebił Cruyffa i Ronaldo. Potwór

Benfice zależy na zatrzymaniu piłkarza przynajmniej do zakończenia sezonu. Portugalski klub znakomicie radzi sobie na krajowym podwórku oraz w Lidze Mistrzów, dlatego też odejście jednego z liderów mogłoby być bolesne. Media donoszą, że lizboński zespół zgodzi się na sprzedaż Fernandeza jedynie po uruchomieniu klauzuli wykupu. Ta wynosi aż 120 mln euro.

Nieco inny plan ma Chelsea, o czym przekonuje Romano. Angielski klub chce wynegocjować niższą kwotę. Jak donosi dziennikarz, Chelsea oferuje ogromną sumę bazową wraz z bonusami, ale nie chce uruchamiać klauzuli. Tak więc wszystko będzie zależało od Benfiki.

Media donosiły, że zainteresowane Fernandezem są również Liverpool oraz Manchester United. Argentyńczyk miał być np. alternatywą dla drużyny Jurgena Kloppa, gdyby nie udało się pozyskać Jude'a Bellinghama z Borussi Dortmund. Póki co, ani wicemistrzowie Anglii ani drużyna Erika ten Haga nie złożyli oferty za Fernandeza.

Jeśli Benfice uda się sprzedać pomocnika, to będzie to kolejny wielki transfer wychodzący w historii klubu. W 2019 roku sprzedali Joao Felixa do Atletico Madryt za ponad 127 mln euro. W tym roku za 80 mln euro do Liverpoolu odszedł Darwin Nunez, a dwa lata wcześniej Manchester City kupił Rubena Diasa za ponad 70 mln euro.

Enzo Fernandez trafił do Benfiki w lipcu 2022 roku. Jak dotąd rozegrał 24 spotkania w barwach portugalskiej drużyny, w których zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.