Były piłkarz Legii na celowniku Chelsea. Może skorzystać na kontuzji obrońcy

Reece James zagrał w tym sezonie tylko 12 spotkań w barwach Chelsea z powodu ciągle powracających kontuzji. Anglik opuścił również mundial w Katarze. W pierwszym meczu po powrocie rozgrywek ligowych zameldował się na boisku przeciwko Bournemouth. Spotkanie trwało dla niego jedynie 53 minuty, ponieważ po raz kolejny doznał kontuzji tego samego kolana. Załamany opuścił boisko, a diagnoza lekarzy zakłada przynajmniej miesięczną przerwę od gry. W jego miejsce Chelsea miałaby sprowadzić byłego zawodnika Legii Warszawa, Josipa Juranovicia.

Josip Juranović z szansą na transfer do Chelsea. Kontuzja Reece'a Jamesa wielką szansą byłego gracza Legii

Josip Juranović na mistrzostwach świata w Katarze zdobył brązowy medal z reprezentacją Chorwacji. Zawodnik Celticu prezentował świetną formę i zagrał w sześciu meczach, w których zaliczył nawet asystę. Jego występy nie przeszły bez echa w świecie futbolu i "Daily Mail" wskazuje go w roli zastępcy kontuzjowanego obrońcy Chelsea. Londyński klub miał być zainteresowany Chorwatem już w letnim okienku transferowym, a teraz powraca po 27-latka po świetnym mundialu.

Do ewentualnego transferu Juranovicia miałoby dojść nawet pierwszego dnia zimowego okna transferowego - w niedzielę, 1 stycznia. Celtic miałby żądać od Chelsea 8 milionów funtów, co wydaje się niską kwotą. Dzięki grze w lidze szkockiej Juranović poznał już brytyjski futbol, a na mundialu w Katarze był w stanie przeciwstawić się nawet Viniciusowi, co pokazuje jego umiejętności.

Reecce James prawdopodobnie będzie pauzował co najmniej przez miesiąc, a oprócz niego na pozycji prawego wahadłowego w Chelsea może grać jedynie Cesar Azpilicueta. 33-letni Hiszpan od lat jest jednak bardziej piłkarzem środka obrony, z powodu gorszej zwrotności i szybkości. Transfer Juranovicia miałby zwiększyć rywalizację w składzie i pozwolić Jamesowi wyleczyć kontuzję. Anglik przez ostatnie 3 lata opuścił aż 60 meczów z powodu urazów i kontuzji, a więc londyńczycy zdecydowanie potrzebują jego zastępcy.

Josip Juranović w tym sezonie zagrał dla Celticu 15 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. Do klubu z Glasgow trafił w sierpniu 2021 roku z Legii Warszawa za 3 miliony euro.