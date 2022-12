Mecz z Leeds to dopiero początek dla Haalanda. "Bardziej głodny goli niż kiedykolwiek"

Erling Braut Haaland przeszedł do Manchesteru City latem 2022 roku i bardzo szybko odnalazł się w nowej drużynie. W Premier League rozegrał 14 spotkań, w których zdobył aż 20 bramek. Jego znakomitej formie nie zaszkodziła nawet przerwa na mistrzostwa świata w Katarze. W pierwszym meczu ligowym po mundialu napastnik ustrzelił dublet, a Manchester wygrał 3:1 Leeds United.

Jednoznaczna deklaracja Haalanda. "Jeszcze bardziej głodny goli niż kiedykolwiek"

Środowe zwycięstwo pozwoliło drużynie Pepa Guardioli zbliżyć się do prowadzącego Arsenalu na pięć punktów. Jak przyznał Haaland, priorytetem dla Manchesteru jest doścignięcie rywala i obrona tytułu mistrzowskiego.

- Arsenal to zespół, który musimy ścigać. Teraz jest czas na to, by pokazać, kto jest najlepszy w lidze. Po meczu z Leeds powiedziałem w szatni, że mogłem zdobyć nawet pięć bramek. Najważniejsze jest jednak to, że udało nam się wygrać. Szczerze mówiąc, zawsze czuje się wkurzony, gdy nie trafiam do siatki. To wzbudza we mnie jeszcze większą motywację do ataków na bramkę rywala - podkreślił.

Haaland wyznał, że czuł wielki zawód, gdy Norwegii nie udało się awansować na mistrzostwa świata w Katarze. Wyjątkowo trudne było również śledzenie zmagań sprzed telewizora. Jak przyznał, te negatywne emocje starał się przekuć w jeszcze większą motywację.

- Byłem trochę zły, że nie pojadę na mundial. Wykorzystałem czas przerwy bardzo dobrze i naładowałem akumulatory. Patrzenie, jak inni zdobywają gole na mistrzostwach, coś we mnie uruchomiło, zmotywowało mnie i zirytowało. Teraz jestem jeszcze bardziej głodny goli niż kiedykolwiek - dodał. Efekty "sportowej złości" widzieliśmy już podczas spotkania z Leeds United.

Jak przyznał Norweg, środowy mecz miał dla niego szczególne znaczenie. W przeszłości w barwach Leeds grał Alf-Inge Haaland. Z szacunku dla ojca, nie świętował zdobytych bramek. - Moi rodzice byli obecni na stadionie. To był wyjątkowy moment w mojej karierze. Kiedy byłem mały, to miałem w pokoju powieszoną koszulkę Eirika Bakke (byłego zawodnika Leeds i reprezentanta Norwegii, przyp. red.) oraz mojego ojca. To szaleństwo. Jednym z moich marzeń było właśnie zdobycie gola przeciwko Leeds - zakończył.

Dzięki kolejnym trafieniom Haaland przełamał magiczną barierę 20 bramek w Premier League. Do ich zdobycia potrzebował zaledwie 14 meczów. Okazuje się, że nikt nie dokonał tego wyczynu szybciej od norweskiego napastnika. Do tej pory rekordzistą był Kevin Phillips, który potrzebował 20 meczów na zdobycie 20 bramek w barwach Sunderlandu w sezonie 1999/2000. Więcej o rekordach Haalanda pisaliśmy >>> TUTAJ.