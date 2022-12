Erling Haaland show! Wystarczyło 14 meczów, by przebił ojca. On jest niemożliwy

Przerwa mundialowa w ogóle nie zaszkodziła Erlingowi Haalandowi. Norweg dalej strzela jak natchniony. Miał spory wkład w wyjazdową wygraną Manchesteru City nad Leeds United, pakując dublet.

City i Haaland się nie zatrzymują

Od początku "The Citizens" dominowali, nie wypuszczali Leeds z jego własnej połowy. Mimo to męczyli się ze zdobyciem otwierającej bramki. W pierwszej części mistrzowie Anglii oddali aż 16 strzałów.

Jednak dopiero próba Rodriego znalazła drogę do siatki. Strzelił nisko, w sam środek, kiedy bramka była praktycznie nieobstawiona. To był gol do szatni, który miał prawo dać sporo komfortu Manchesterowi City.

W drugiej połowie goście nie zamierzali zwolnić tempa. Szybko podwyższyli prowadzenie po golu Haalanda w 52. minucie. Norweg strzelił do pustej bramki, wykańczając efektowną akcję Jacka Grealisha.

Anglik miał udział też przy drugim golu Haalanda kilkanaście minut później. Mądrze zagrał w okolice 10. metra od bramki Illana Mesliera. Tam był ustawiony i nieobstawiony Norweg, który tylko czekał na takie podanie. Uderzył mocno, z pierwszej piłki. Udało się przełamać ręce Mesliera i piłka ugrzęzła w siatce. Mieliśmy 3:0 dla City i dublet Haalanda po nieco ponad godzinie gry. Norweg z kolei już ma na koncie 20 goli w Premier League i przebił wynik swojego ojca, Alfa Ingego. Potrzebował do tego zaledwie 14 meczów.

Goście zwolnili, taka przewaga była dla nich wystarczająca. Pozwolili Leeds podejść bliżej bramki. Trener Jesse Marsch przeprowadził ofensywne zmiany, wpuszczając m.in. Mateusza Klicha. "Pawie" faktycznie zaczęły tworzyć zagrożenie.

Na około kwadrans przed końcem gospodarze strzelili gola za sprawą główki Pascala Struijka. Poczuli wtedy, że mogą więcej. Bardzo aktywni byli Klich i Sam Greenwood, mieli swoje sytuacje. Szczególnie drugi z tego duetu dwa razy był blisko, ale przy obu szansach przestrzelił z kilku metrów.

Manchester City dowiózł wygraną 3:1 i traci wciąż pięć punktów do prowadzącego Arsenalu. Leeds zajmuje 15. miejsce z dorobkiem 15 punktów.