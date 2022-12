Fenomen Moraty. Jeden z najdroższych w historii może trafić do kolejnego giganta

Po odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, klub szuka nowego napastnika. Był mocno zainteresowany Codym Gakpo, ale Holendra na ostatniej prostej zgarnął Liverpool. Manchester musi więc szukać dalej. Według ESPN "Czerwone Diabły" są mocno zainteresowane Alvaro Moratą. W grę wchodzi wypożyczenie, ponieważ szefowie klubu nie chcą zawierać na razie długoterminowych umów. Ma to związek z faktem, że rodzina Glazerów chce sprzedać klub.

Fenomen Alvaro Moraty. To jeden z najdroższych piłkarzy w historii

Manchester United byłby kolejnym wielkim klubem w karierze Hiszpana. Na szerokie wody wypłynął w Realu Madryt, skąd w 2014 roku odszedł do Juventusu. Potem trafił do Chelsea, a następnie do Atletico Madryt, skąd ponownie został wypożyczony do Juventusu.

Morata gdziekolwiek się nie pojawił to strzelał gole, ale jednocześnie udowadniał, że nie jest napastnikiem światowej klasy. Nigdy w swojej karierze nie strzelił więcej niż 15 goli w lidze. Mimo tego pozyskiwały go najlepsze kluby Europy. I to za niemałą kasę. Gdyby zsumować wszystkie transakcje z udziałem Moraty, to kluby zapłaciły za niego aż 189 milionów euro (dane za portalem Transfermarkt). To czwarty wynik w historii. Więcej pieniędzy wydawano tylko na Romelu Lukaku (333 mln), Neymara (310 mln) i Cristiano Ronaldo (247 mln).

Obiektem żartów natomiast stały się wypowiedzi Moraty po finalizacji kolejnych transferów. W 2014 roku mówił, że "Juve jest miejscem, w którym zawsze chciał być". Kiedy wrócił do Realu w 2016 roku stwierdził, że "jego marzeniem było odniesienie sukcesu w Realu". Rok później "jako dziecko wyobrażał sobie grę w Chelsea", a w 2019 roku stwierdził, że "Atletico to prawdziwe szczęście, o jakim marzył od dzieciństwa". W końcu w 2020 roku, kiedy po raz drugi trafił do Juventusu oznajmił, że "gdy czujesz się gdzieś jak w domu, zawsze chcesz wrócić. To wielki klub i wielka drużyna. To rodzina" (cytaty za juvepoland.com i realmadryt.pl).

W tym sezonie Alvaro Morata zagrał 20 spotkań w barwach Atletico. Strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Nieco lepiej wiodło mu się w kadrze narodowej. Na mundialu w czterech meczach strzelił trzy gole i zanotował asystę. W Lidze Narodów zagrał pięć razy i strzelił dwa gole.