Piłkarz został związany przed transferem do Chelsea. "Zostajesz z nami"

Andrey Santos z Vasco da Gama wkrótce dołączy do Chelsea. Kwota transferu ma wynieść około 12 milionów euro. Obecni klubowi koledzy Brazylijczyka postanowili spróbować zatrzymać go za wszelką cenę i... związali go. - Zostajesz z nami - napisał jeden z nich na Instagramie.

3 Instagram: lfigueiredo01 / gabrielpec Otwórz galerię Na Gazeta.pl