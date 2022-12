Fabiański zachwycony zmianą na Emirates. "To pokazuje, w jakim miejscu jest Arsenal"

Łukasz Fabiański obecnie gra w West Hamie United, ale w latach 2007-2014 reprezentował barwy Arsenalu. W drużynie z Emirates Stadium rozegrał 78 spotkań, w których 26 razy zachowywał czyste konto. W poniedziałek, podczas derbów Londynu był zachwycony atmosferą na stadionie i dopingiem kibiców Arsenalu, który od początku sezonu jest najlepszą drużyną w angielskiej Premier League.

Łukasz Fabiański pod wrażeniem atmosfery na Emirates Stadium. "Wcześniej był to raczej spokojny doping"

Drużyna Łukasza Fabiańskiego przegrała z Arsenalem 1:3, chociaż po 27. minutach gry prowadziła 1:0 dzięki bramce Saida Benrahmy z rzutu karnego. Zespół Mikela Artety zdołał odwrócić losy meczu i w drugiej połowie do siatki West Hamu trafiali Bukayo Saka, Gabriel Martinelli i Eddie Nketiah. Łukasz Fabiański był krytykowany za zachowanie przy drugim golu, kiedy to Martinelli pokonał go mocnym strzałem przy krótkim słupku. Po spotkaniu polski bramkarz nie tylko tłumaczył się z zachowania przy golu, ale również zabrał głos na temat atmosfery na stadionie Arsenalu, na którym w trakcie meczu obecnych było nieco ponad 60 tysięcy widzów.

- Nie przypominam sobie, żeby tutaj na stadionie kiedykolwiek panował stały doping za jedną z bramek. Teraz ma to miejsce, co było dla mnie czymś zupełnie innym. Nic nie ujmując kibicom Arsenalu, wcześniej był to raczej spokojny doping, reagujący na to, co dzieje się na boisku. Teraz jest jedna trybuna próbująca nakręcać doping i jest to oczywiście zmiana na plus - stwierdził Fabiański w rozmowie z Viaplay.

Arsenal ostatni raz wygrał ligowy tytuł w Premier League w sezonie 2003/04, a w ostatnich latach kibice mogli cieszyć się jedynie z wygranej w FA Cup w sezonie 2019/20. W obecnym sezonie zespół Mikela Artety zachwyca i po 15 rozegranych spotkaniach ma na koncie 40 punktów. Przewodzi w ligowej tabeli. Zdaniem Łukasza Fabiańskiego, to właśnie sukcesy mogą być tym, co zachęca kibiców do wspierania swojej drużyny z trybun. - Sądzę, że doping oddaje to, w jakim miejscu jest teraz Arsenal. Jak sobie przypomnę mój okres w klubie, to nie zawsze tak to wyglądało. Są w momencie, który cieszy kibica i nakręca, by ich wspierać - przekonuje polski bramkarz.

Łukasz Fabiański i jego West Ham zajmują 16 miejsce w tabeli Premier League, mając na koncie jedynie 14 punktów po 16 meczach. Następny mecz drużyna Davida Moyesa rozegra w piątek 30 grudnia o godzinie 20:45 przeciwko Brentford. Z kolei Arsenal pozostaje na pierwszej pozycji w lidze, a następny mecz zagra w sobotę 31 grudnia o godzinie 18:30 przeciwko Brighton.