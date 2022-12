Media: Możliwa sensacyjna wymiana na linii Manchester City - Milan

23-letni Rafael Leao jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników Europy. Zawodnikiem interesują się największe kluby Europy: Chelsea, Arsenal, Real Madryt oraz PSG. Ten ostatni klub rozważał nawet zapłacenie klauzuli, wynoszącej 150 milionów euro.

Manchester City i AC Milan wymienią się zawodnikami?

Wielkim fanem talentu Rafaela Lea jest również Josep Guardiola, trener Manchesteru City. On również naciska prezesów angielskiego klubu na transfer tego zawodnika. Według informacji portalu "Calciomercatoweb" Manchester City jest nawet w stanie zaoferować wymianę. W zamian za transfer Rafaela Leao, w przeciwną stronę powędrowałby 27-letni Jack Grealish.

Angielski skrzydłowy trafił do Manchesteru City z Aston Villii atem ubiegłego roku za aż 100 milionów funtów. Do tej pory nie pokazał jednak w pełni swojego potencjału. Wielu ekspertów uważa nawet, że jest wielkim rozczarowaniem. Grealish w ubiegłym sezonie zagrał w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobył sześć goli i miał cztery asysty. W tym sezonie jego bilans jest fatalny - siedemnaście spotkań, zaledwie jedna bramka i bez asysty. Nic zatem dziwnego, że Guardiola jest w stanie zgodzić się na przejście Grealisha do innego klubu.

Jak informuje "Calciomercatoweb" prezesi AC Milan nie są jednak do końca przekonani do wymiany ze względu na wysoką pensję oraz wiek skrzydłowego reprezentacji Anglii. Najchętniej to by przedłużyli umowę z Leao, która kończy się w czerwcu 2024 roku.

- To zawodnik na najwyższym poziomie i zasłużył na oferty z innych klubów. Będziemy wszystkie propozycje analizować, bo w dzisiejszych czasach nie ma graczy nie na sprzedaż - powiedział Paolo Maldini, dyrektor Milanu.

Rafael Leao w tym sezonie zagrał w 20 meczach, zdobył siedem goli i miał dziewięć asyst. Skrzydłowy nieźle spisał się też na mistrzostwach świata w Katarze, choć nie był podstawowym zawodnikiem. W roli zmiennika w pięciu spotkaniach trafił dwa razy.

AC Milan po 15 kolejkach z 33 punktami jest wiceliderem Serie A. Ma osiem punktów straty do prowadzącego Napoli.