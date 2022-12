127 mln euro za mistrza świata. Gigantyczny transfer o krok

Enzo Fernandez na mundialu w Katarze prezentował wybitną formę, za co otrzymał nagrodę dla Najlepszego Młodego Zawodnika turnieju. Świetną grą zwrócił uwagę wielkich klubów i wydaje się, że jego odejście z Benfiki to tylko kwestia czasu. Portugalskie media informują, że do klubu z Lizbony wpłynęły dwie oferty za piłkarza - obie opiewające na 127 milionów euro.

3 Fot. Moises Castillo / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl