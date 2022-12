Arsenal czekał na takiego piłkarza 18 lat. Jest jak Thierry Henry

Boxing Day, które przypada drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, od lat kojarzy się z rozgrywaną kolejką Premier League. Wiele bramek, hitowe starcia, to wszystko w święta fundują angielskie rozgrywki. Nie inaczej było w tym roku. Arsenal do przerwy przegrywał 0:1 z West Hamem United, ale w drugiej połowie po bramce Bukayo Saki, Gabriela Martinellego i Edwarda Nketiaha odwrócili wynik meczu i wygrali 3:1. Trafienie prawoskrzydłowego Arsenalu było o tyle istotne, że doprowadziło do wyrównania oraz nawiązało do wyczynu Thierry'ego Henry'ego.

Saka strzelił Fabiańskiemu i wyrównał osiągnięcie Henry'ego

Gol z West Hamem był trzecim kolejnym meczem w Boxing Day, w którym Bukayo Saka trafiał do siatki rywala. Pierwszy gol w to święto miał miejsce w 2020 roku przeciwko Chelsea (wygrana 3:1), następnie dublet w 2021 roku w meczu z Norwich (wygrana 5:0) i teraz przeciwko drużynie Łukasza Fabiańskiego.

Kibice Arsenalu czekali na ten moment 18 lat. Ta sztuka udała się Thierry'emu Henry'emu, który trafiał w Boxing Day w 2002 (gol z West Bromem i wygrana 2:1), 2003 (dublet z Wolverhampton i wygrana 3:0) oraz w 2004 roku (trafienie z Fulham i zwycięstwo 2:0). Henry to jedna z niekwestionowanych legend Arsenalu. W 2003 roku został wybrany Piłkarzem Roku w Anglii. Sięgnął też wtedy po mistrzostwo, co cała drużyna powtórzyła w sezonie 2003/04 i otrzymała miano "The Invincibles" przyznawane zespołowi, który zdobył tytuł mistrzowski bez przegranej.

Saka jest jednym z liderów londyńskiej drużyny. W rozgrywkach ligowych rozegrał 15 spotkań, w których strzelił pięć bramek i zanotował sześć asyst. Do tego Saka ma za sobą udany udział w mistrzostwach świata w Katarze. W czterech występach strzelił trzy bramki oraz wywalczył rzut karny w przegranym 1:2 meczu z Francją w ćwierćfinale turnieju.

Arsenal - dzięki wygranej z West Hamem - ma już 40 punktów i pozostaje liderem Premier League. Podopieczni Mikela Artety mają siedem punktów przewagi nad Newcastle i osiem nad Manchesterem City. Kolejne spotkanie rozegrają 31 grudnia przeciwko Brighton.