Anglicy miażdżą Fabiańskiego po koszmarnym błędzie. "Najgorszy"

Łukasz Fabiański został uznany za jednego z głównych winowajców poniedziałkowej porażki West Hamu z liderem Premier League, Arsenalem. Polski bramkarz w ważnym momencie dał się pokonać z ostrego kąta Gabrielowi Martinellemu, przez co doszło do wyrównania. Ostatecznie londyńczycy wygrali 3:1, mimo że to West Ham prowadził po pierwszej połowie 1:0 po bramce Benrahmy.

Koszmarny błąd Fabiańskiego przelał czarę goryczy. "Najgorszy na boisku"

Fabiański sam przyznał się do błędu w pomeczowym wywiadzie. - Czy mógłbym zachować się lepiej? Myślę, że nie ma akurat dwóch zdań. Piłka przelała mi się po stopie. Nie, że się źle zachowałem w sensie ustawienia, natomiast źle ułożyłem stopę i dlatego piłka mi po niej przeszła - tłumaczył na antenie Viaplay.

ESPN uznał Polaka za najgorszego zawodnika na boisku i przyznał mu notę 5. "Zbyt łatwo pokonany strzałem na bliższy słupek, dał strzelić kluczowego drugiego gola Gabrielowi Martinellemu" - uzasadniono.

Dokładnie taką samą ocenę wystawił mu serwis "football-london". - Niewiele miał do roboty w pierwszej połowie. Niewiele mógł też zrobić przy wyrównaniu Saki z bliskiej odległości. Okazał jednak słabość i stracił gola po strzale przy bliskim słupku, gdy Martinelli wyprowadzał Arsenal na prowadzenie. Jeden z jego najgorszych występów w tym sezonie" - podsumowano.

"Ma wzloty i upadki w tym sezonie. Obroniony rzut karny sprawił, że patrzyliśmy na niego jak na bohatera [w listopadzie z Leicester City - red.], ale zachowanie przy trafieniu Martinellego jest nie do zaakceptowania dla bramkarza z takim doświadczeniem" - pisze zaś serwis greenstreethammers.com.

Spisek Wengera. Anglicy kpią z występu Fabiańskiego

Nisko ocenił go także portal Sofa Score. Fabiański dostał tylko 6,4. Gorsi okazali się jedynie Thilo Kehrer i Aaron Cresswell. 37-latkowi naliczono zaledwie dwie skuteczne interwencje i trzy piąstkowania. Poza tym jego skuteczność podań wyniosła raptem 33 proc.

Twitterowy profil brytyjskiego bukmachera Paddy Power wysnuł zabawną spiskową teorię, wykorzystując fakt, że na trybunach zasiadł były szkoleniowiec Arsenalu Arsene Wenger. To on sprowadził Fabiańskiego do Londynu. "Arsenal pozyskał Fabiańskiego z Legii w 2007 r., sprzedał go do Swansea w 2014 r., wiedząc, że pewnego dnia dołączy do West Hamu i wpuści strzał Gabriela Martinellego na bliższy słupek. Arsene Wenger znowu to zrobił" - napisano z przymrużeniem oka.

Arsenal dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera ligi angielskiej. W tabeli ma już 40 punktów. Z kolei West Ham z dorobkiem 14 oczek zajmuje 16. pozycję, a więc jest dwa miejsca nad strefą spadkową, nad którą ma punkt przewagi.