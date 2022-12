Wyjątkowy rekord piłkarza Liverpoolu. Jest najlepszy w historii Premier League

Kibice Liverpoolu mogą być podwójnie zadowoleni po powrocie Premier League na Boxing Day. Najpierw zespół prowadzony przez Juergena Kloppa pokonał 3:1 Aston Villę po bramkach Mohameda Salaha, Virgila van Dijka oraz Stefana Bajceticia. Potem faktem stał się transfer Cody'ego Gakpo, czyli gwiazdy minionego mundialu w Katarze, za około 42 miliony euro z PSV Eindhoven. Dzięki tym dwóm czynnikom Liverpool może pozostać w grze o wywalczenie awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Robertson pobił wyjątkowy rekord. Ma najwięcej asyst wśród obrońców w Premier League

Liverpool od samego początku miał kontrolę w meczu z Aston Villą i objął prowadzenie w piątej minucie. Zaczęło się od świetnego dośrodkowania Andrew Robertsona, z którego skrzętnie skorzystał Mohamed Salah, strzelając siódmego gola w lidze. Dzięki tej asyście Robertson przeszedł do historii Premier League, co zauważył profil OptaJoe na Twitterze. Szkocki obrońca ma już 54 asysty w lidze angielskiej i został liderem pod tym względem wśród obrońców, wyprzedzając Leightona Bainesa, który zanotował 53 asysty w barwach Evertonu w latach 2007-2020. Robertson potrzebował do tego wyczynu 231 meczów.

Andrew Robertson zaczął grać w Premier League w sezonie 2014/15, kiedy to dołączył do Hull City z Dundee United. Szkot zanotował cztery asysty w lidze angielskiej w latach 2014-2016, grając dla Hull. Robertson od lata 2017 roku jest piłkarzem Liverpoolu, do którego dołączył za dziewięć milionów euro. To właśnie w tym zespole zaliczył aż 50 asyst, a najlepszy wynik pod tym względem zanotował w sezonie 19/20, gdy asystował 12-krotnie w 36 meczach ligowych. Licząc wszystkie rozgrywki Robertson ma już 60 asyst w barwach Liverpoolu.

Liverpool zagra kolejny mecz w Premier League w piątek 30 grudnia - wtedy zespół prowadzony przez Juergena Kloppa zagra na Anfield z Leicester City. Liverpool wróci do gry w Lidze Mistrzów we wtorek 21 lutego. Wtedy rozpocznie się dwumecz, w którym Anglicy będą rywalizować z Realem Madryt.