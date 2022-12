Były reprezentant Anglii wywołał burzę. Poszło o Martineza. "Najlepszy na świecie"

Ostatnie dni mają dla Emiliano Martineza słodko-gorzki smak. Z jednej strony zdobył mistrzostwo świata i został uznany najlepszym bramkarzem turnieju, z drugiej liczne pozaboiskowe ekscesy sprawiły, że Unai Emery, jego trener w Aston Villi, nie chce już z nim współpracować i w jego miejsce ściągnąć Marokańczyka Bounou.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz Francja-Argentyna elektryzował kibiców. "Mógł się różnie potoczyć"

Gabriel Agbonlahor rozpływał się nad Emiliano Martinezem. "To nawet nie jest śmieszne"

Po zakończeniu mundialu Argentyńczyk udał się na krótki urlop, przez co nie wystąpił w poniedziałkowym meczu Premier League z Liverpoolem (1:3). Mimo to w przedmeczowym studiu w Amazon Prime dyskutowano na temat jego niepewnej przyszłości w klubie z Birmingham.

Jednym z zaproszonych gości był Gabriel Agbonlahor, który grał w Aston Villi przez blisko 13 lat (391 meczów), zaliczył też trzy występy w reprezentacji Anglii. Jego zdaniem Martinez pokazał, że stać go na grę na najwyższym poziomie. - Jest najlepszym bramkarzem na świecie, zdobył mistrzostwo świata z Argentyną. Grał niesamowicie, popisał się kilkoma świetnymi interwencjami. Myślę, że każdy, kto oglądał finał, wiedział, że mając go w bramce, wygrają - powiedział.

Agbonlahor twierdzi, że zamieszanie wokół bramkarza nie powinno wpłynąć na jego pozycję w klubie, gdzie są z niego zadowoleni. - Wróci do Aston Villi, ma podpisany kontrakt do 2027 roku. Nie ma powodów do obaw, już wcześniej zrobiono, co trzeba. Wraca jako najlepszy bramkarz na świecie - podkreślił.

Słowa Agbonlahora na temat Martineza były szeroko komentowane, wiele osób nie zgodziło się z oceną byłego napastnika. "W jaki sposób zarabia na dyskusjach o futbolu?", "To nawet nie jest śmieszne, mówi totalne bzdury", "Po takich słowach powinien zostać zwolniony" - tak brzmią niektóre komentarze na Twitterze.

Dotychczas Emiliano Martinez rozegrał 91 meczów dla Aston Villi. 30 z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych przepuścił 114 bramek.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl