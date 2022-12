Żenująca symulka gracza Brentfordu. "Jak zrobić z siebie idiotę" [WIDEO]

Premier League wróciła na dobre po przerwie związanej z mistrzostwami świata w Katarze. Rywalizację w trakcie Boxing Day rozpoczęło starcie pomiędzy Brentfordem a Tottenhamem. Zespół prowadzony przez Antonio Conte podchodził do tego meczu ze sporymi osłabieniami, ponieważ Rodrigo Bentancur pauzował za nadmiar żółtych kartek, Cristian Romero był niedostępny po finale mistrzostw świata, a Hugo Lloris był rezerwowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Coś pięknego. Kibice Maroka oklaskami żegnają swoich piłkarzy po meczu z Francją

Żenująca symulka Bryana Mbeumo. "Jak zrobić z siebie idiotę"

Brentford rozpoczęło spotkanie z Tottenhamem z dużą odwagą w grze ofensywnej, co zostało nagrodzone w 15. minucie po rykoszecie w polu karnym Tottenhamu, z czego skorzystał Vitaly Janelt. Po 54. minutach było już 2:0 dla Brentfordu, gdy Ivan Toney wykorzystał podanie od Christiana Norgaarda. Tottenham wziął się do roboty i doprowadził do remisu w 71. minucie dzięki golom Harry'ego Kane'a oraz Pierre-Emile'a Hojbjerga.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mimo dwóch straconych goli Brentford starał się znów wyjść na prowadzenie. W trakcie jednej z akcji w 75. minucie Bryan Mbeumo starał się minąć Frasera Forstera w polu karnym, być może jednocześnie szukając możliwości, by wywalczyć rzut karny. Napastnik Brentfordu dokonał tego na tyle niefortunnie, że nie uzyskał żadnej korzyści, a dodatkowo został ukarany żółtą kartką za symulowanie. Mbeumo został nominowany do nagrody Fallon d'Floor, czyli plebiscytu tworzonego przez użytkowników Reddita, którzy wyłaniają "najbardziej teatralne symulki" w danym roku kalendarzowym.

Internauci nie mieli litości dla Bryana Mbeumo po tym żenującym zachowaniu. "Jak zrobić z siebie idiotę", "haniebne", "to było zabawne", "Severus Snape (opiekun domu Slytherin w Harrym Potterze - dop.red) był w tłumie i rzucił klątwę" - piszą użytkownicy Reddita w komentarzach. Bryan Mbeumo zagrał w 17 meczach w barwach Brentfordu w tym sezonie, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę.