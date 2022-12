Andrey Santos już świętuje transfer do europejskiego giganta. Wymowne zdjęcie

W ostatnich miesiącach angielskie media rozpisywały się o dwóch Brazylijczykach, którymi mocno interesowała się Chelsea. Pierwszym z nich był 16-letni napastnik Palmeiras - Endrick - drugim 18-letni środkowy pomocnik Vasco da Gama - Andrey Santos.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

O pierwszym wiadomo, że trafi do Realu Madryt. Chociaż Endrickiem interesowała się nie tylko Chelsea, ale też Paris Saint-Germain czy Manchester City, to Brazylijczyk namawiany przed rodaków grających na Santiago Bernabeu, zdecydował się na przenosiny do Hiszpanii.

Złota Piłka rozstrzygnięta? Lewandowski wyraził swoje zdanie

O ile Chelsea przegrała walkę o Endricka, o tyle udało się jej wygrać tę o Andrey'a Santosa. Informację o transferze przekazał znakomicie poinformowany dziennikarz Fabrizio Romano. Włoch opublikował zdjęcie, na którym Santos już świętuje przenosiny do Chelsea.

Andrey Santos zawodnikiem Chelsea

"Santos świętuje z rodziną. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie, a kluby porozumiały się już w sprawie transferu" - napisał Romano.

Mohamed Salah wrzucił zdjęcie i się zaczęło. "Całkowicie haniebne"

Andrey Santos w ostatnim sezonie zagrał w 36 meczach i strzelił osiem goli. To kolejny młody zawodnik, który w ostatnim czasie trafił do Chelsea. Wcześniej na Stamford Bridge sprowadzeni zostali środkowi pomocnicy 19-letni Włoch Cesare Casadei i Anglik Carney Chukwuemeka. W styczniu do Chelsea przeprowadzi się też 18-letni bramkarz z USA Gabriel Slonina.