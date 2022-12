Mohamed Salah wrzucił zdjęcie i się zaczęło. "Całkowicie haniebne"

Mohamed Salah jest zadeklarowanym muzułmaninem. Mimo to co roku w okresie świątecznym publikuje w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wraz z całą rodziną siedzi pod choinką, świętując Boże Narodzenie. Zrobił to ponownie podczas tegorocznej wigilii i przekazał we wpisie również życzenia świąteczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

Mohamed Salah krytykowany przez muzułmanów

Bardzo nie spodobało się to muzułmańskim kibicom, którzy twierdzą, że nie powinien praktykować świąt innych religii. Fani bardzo skrytykowali egipskiego piłkarza. "Nie mogę uwierzyć, że co roku jest to samo. Tak wielki wpływowy człowiek, jak ty, bierze udział w tym pogańskim wydarzeniu. To nie pochodzi z Koranu." - napisał jeden z użytkowników. "Nie zasługujesz na imię Mohamed. Nasz prorok nie obchodziłby takiego święta", "Myśleliśmy, że jesteś wzorem do naśladowania i najlepszym ambasadorem swojej religii." - piszą inni rozczarowani fani.

"To jest sprzeczne z naukami islamu, możesz powiedzieć "Wesołych Świąt", ale nie wolno ci obchodzić ich w ten sposób. Całkowicie haniebne.", "Jestem fanem Liverpoolu od urodzenia, ale przestanę kibicować klubowi, ponieważ świętujecie Boże Narodzenie z chrześcijanami" - czytamy dalej w komentarzach. Niektórzy kibice z kolei pochwalili Salaha za otwartość i żartowali, że co rok oczekują na takie zdjęcie.

Były reprezentant Polski wskazał następcę Michniewicza. "Tylko Polak" i podaje nazwisko

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W bieżącym sezonie Mohamed Salah jest w dobrej formie i do tej pory rozegrał 22 mecze, w których strzelił 15 goli. Ostatnią bramkę zdobył w niedawnym meczu z Manchesterem City w Carabo Cup (2:3). Liverpool po 14 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Już niedługo drużyna prowadzona przez Jurgena Kloppa wznowi rozgrywki ligowe. W poniedziałek o 18:30 zagra na wyjeździe z Aston Villą.

Dramatyczny apel przed decyzją w Rosji. "Zniszczycie piłkę nożną"