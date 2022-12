Szybko poszło. Mistrz świata na wylocie po wygłupach. Klub znalazł już następcę

Emiliano Martinez ma za sobą udany mundial, a Argentyna została mistrzem świata po raz pierwszy od 36 lat. Bramkarz obecnie jest zawodnikiem Aston Villi, gdzie również zalicza bardzo dobre występy. W bieżącym sezonie wystąpił we wszystkich meczach ligowych i wielokrotnie ratował drużynę przed utratą gola.

Emiliano Martinez może odejść z Aston Villi. Jego miejsce ma zająć Yassine Bounou

Mimo tego jego przyszłość w angielskim zespole nie jest pewna. Zdaniem Fichajes spowodowane jest to zachowaniem Argentyńczyka podczas mistrzostw świata. Zawodnik po odebraniu nagrody dla najlepszego bramkarza turnieju przyłożył statuetkę do krocza, wykonując obsceniczny gest w kierunku francuskich kibiców. Następnie naśmiewał się też z Kyliana Mbappe. Dziennikarze twierdzą, że takie zachowanie bardzo nie spodobało się trenerowi Unaiowi Emery'emu, który nie chce więcej z nim współpracować.

Jak informuje "AS", Aston Villa znalazła już następcę Martineza. Jest nim Yassine Bounou, znany lepiej jako "Bono". Marokańczyk, który na co dzień występuje w Sevilli, świetnie spisał się na niedawno zakończonych mistrzostwach świata i dzięki temu wzbudził zainteresowanie wielu drużyn. Zdaniem mediów, Unai Emery uważa go za idealny wybór i naciska na jego ściągnięcie. Obecnie Aston Villa nie złożyła jeszcze żadnej oferty Sevilli, a przyszłość Marokańczyka powinna się wyjaśnić podczas zimowego okienka transferowego.

Po 15 meczach Aston Villa zajmuje 12. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 18 punktów. Już niedługo zespół ten wznowi ligowe zmagania. W najbliższy poniedziałek zmierzy się na własnym stadionie z Liverpoolem. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 18:30.

