Media: Wielka szansa dla Mateusza Klicha. Zagra od początku hitu z mistrzem Anglii

Ponad miesiąc temu piłkarze Leeds United grali na wyjeździe w meczu 16. kolejki Premier League z Tottenhamem. Przegrali 3:4, a w 87. minucie drugą żółtą kartkę dostał podstawowy środkowy pomocnik - Amerykanin Tyler Adams.

Whelan: Wybrałbym Klicha

Teraz po przerwie na mistrzostwa świata w Katarze, piłkarze Premier League wracają do gry. Leeds United zmierzy się 28 grudnia przed własną publicznością z mistrzem Anglii - Manchesterem City. W meczu tym pauzować będzie musiał właśnie Tyler Adams. Kto go zastąpi? Kandydatów jest czterech: Mateusz Klich, Adam Forshaw, Darko Gyabi i Sam Greenwood.

Według Noela Whelana, byłego napastnika Leeds United, szansę gry przeciwko Manchesterowi City powinien dostać Mateusz Klich.

- Myślę, że Klich może wejść i wypełnić swoją rolę na boisku. Widzieliśmy już, jak ważny był Tyler Adams w utrzymaniu tempa gry i piłki. Jego brak to ogromny cios. Patrząc wstecz na występy Sama Greenwooda przed przerwą na MŚ, to musi być wybór między nim, a Klichem. Polak ma doświadczenie. Jeśli prosisz mnie o wybór jednego, to zdecyduje się na Klicha - powiedział Noel Whelan w rozmowie z "Football Insider".

Klich w tym sezonie zagrał w jedenastu spotkaniach Premier League, ale w żadnym z nich w podstawowym składzie. Nie miał gola ani asysty. Natomiast Sam Greenwood wystąpił w sześciu meczach. Tylko raz w wyjściowej "11". Jego bilans to jedna bramka i asysta.

Leeds United po 14. kolejkach z 15 punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli. Ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.