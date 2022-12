Gwiazda reprezentacji Belgii zachwycona Jakubem Moderem. "Znakomity"

Jakub Moder był jednym z największych nieobecnych w reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Pomocnik Brighton w kwietniu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i przez to wypadł z gry na wiele miesięcy. - Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - mówił Moder w programie "Foot Truck".

"Ma sporo zapału". Trossard komentuje powrót Jakuba Modera do treningów

W ostatnim czasie pojawiło się światełko w tunelu odnośnie do powrotu Jakuba Modera do gry. 19 grudnia, czyli po około ośmiu miesiącach, 23-latek wreszcie wrócił na boisko i kopnął piłkę. Na razie tylko na treningu. - Nie ma lepszego uczucia - napisał pod zdjęciem udostępnionym na Instagramie.

Do momentu odniesienia kontuzji Moder był podstawowym zawodnikiem Brighton i zawodnicy tego klubu przyznają, że wyczekują jego powrotu do gry.

- Kuba Moder? Trenował już w tym tygodniu na boisku, ma sporo zapału. Szkoda, że nie mógł zagrać na mistrzostwach świata, to znakomity piłkarz "box to box". Dobrze broni, a pod bramką rywala pokazuje się do gry, nie boi się oddawać strzałów. Brakuje go nam - powiedział Leandro Trossard w rozmowie z Wojciechem Pielą z Viaplay Sport.

Dotychczas Moder rozegrał 40 spotkań w Premier League. W reprezentacji Polski zadebiutował 4 września 2020 roku podczas meczu Ligi Narodów z Holandią. Ma na koncie 20 spotkań w biało-czerwonej koszulce oraz dwa gole. Według ostatnich doniesień medialnych zawodnik wróci do gry w marcu 2023 roku.

Brighton po 14 kolejkach z 21 punktami zajmuje siódme miejsce w Premier League.