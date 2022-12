Kibice Manchesteru United pokazali, co myślą o Cristiano Ronaldo. Wymyślili przyśpiewkę

Cristiano Ronaldo przestał być piłkarzem Manchesteru United 22 listopada. Wtedy klub zdecydował o rozwiązaniu kontraktu na siedem miesięcy przed jego pierwotnym wygaśnięciem. To był efekt wywiadu z Piersem Morganem dla gazety "The Sun". - Czuję się zdradzony przez działaczy Manchesteru United. Mam poczucie, że jestem wypychany z klubu i zaczęło się to już w zeszłym sezonie. Może nie powinienem tego mówić, ale chcę, żeby ludzie usłyszeli prawdę. Tak, czuję się zdradzony - mówił wówczas Ronaldo.

Manchester United awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej 2:0 nad Burnley po bramkach Christiana Eriksena oraz Marcusa Rashforda. W trakcie spotkania kibice klubu z Old Trafford postanowili podzielić się ze światem nową przyśpiewką, skierowaną w stronę Cristiano Ronaldo. "Nie obchodzi nas Ronnie, Ronnie nie interesuje się nami. Jedyne, co nas obchodzi, to Manchester United" - słyszymy w trakcie nagrania.

Warto dodać, że wcześniej Manchester United poświęcił Portugalczykowi zaledwie 81 słów w programie meczowym przed starciem w krajowym pucharze z Burnley. "Cristiano Ronaldo w zeszłym miesiącu opuścił klub za porozumieniem stron. W oświadczeniu z 22 listopada klub wyraził wdzięczność za ogromny wkład Cristiano i życzył mu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na przyszłość" - czytamy w programie, w którym lakonicznie wymieniono jego osiągnięcia w Manchesterze United.

Jaka będzie najbliższa przyszłość Cristiano Ronaldo? Portugalski napastnik chciałby kontynuować karierę w Europie - jego usługi zostały zaoferowane Eintrachtowi Frankfurt, co potwierdziły klubowe władze. Teraz wiele wskazuje na to, że Ronaldo zwiąże się z Al-Nassr, które proponuje mu kontrakt do 2030 roku i 200 milionów euro rocznie, a dodatkowo rolę ambasadora kandydatury Arabii Saudyjskiej wraz z Egiptem i Grecją na organizację mistrzostw świata w 2030 roku.