Mateusz Klich miał odejść z Leeds. Trener zaskoczył słowami o Polaku

Mateusz Klich w tym sezonie Premier League stracił miejsce w podstawowym składzie Leeds United. Zagrał w sumie w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił dwa gole, ale menadżer Jesse Marsch woli przeważnie stawiać na innych środkowych pomocników - Marca Rocę i Tylera Adamsa. W związku z tym Klich zaczął rozglądać się za nowym klubem.

Mateusz Klich był już jedną nogą poza Leeds United, wtem zwrot akcji. Jesse Marsch chce go zatrzymać

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że 32-latek jest blisko zmiany otoczenia. Sprowadzić go do siebie chce Wayne Rooney, który trenuje obecnie występujący w MLS zespół DC United. Amerykanie byli najbardziej konkretni ze wszystkich zespołów zainteresowanych Klichem i zaoferowali mu trzyletni kontrakt, a sam piłkarz podobno był z tego zadowolony. Transakcja wydawała się nieunikniona, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

W ostatnich godzinach nastąpił jednak pewnego rodzaju zwrot akcji. Wszystko za sprawą wypowiedzi menadżera Leeds United. Jesse Marsch stwierdził, że chciałby zatrzymać Mateusza Klicha, gdyż nadal uważa go za kluczową postać swojej drużyny.

- Były zapytania w sprawie Mateusza, ale nadal jesteśmy ostrożni, myśląc, że może to być właściwy czas, aby odszedł. Nadal jest tu bardzo ważny - cytuje wypowiedź Marscha z czwartkowej konferencji prasowej portal motleedsnews.com. - Interesujące jest to, że zajmuje piąte miejsce pod względem liczby rozegranych meczów. 25 z 28 gier odkąd tu jestem - dodał.

- Jest jedną z moich ulubionych osobowości ze wszystkich piłkarzy, których kiedykolwiek trenowałem. Mamy naprawdę dobre relacje. Nie jestem pewien, czy to już czas, by odszedł. W tych 25 z 28 meczów nie wszystkie zaczynał od początku i wiem, że czasami gracze chcą grać trochę więcej. Odbyliśmy dobry dialog na temat jego roli w zespole. To facet, którego nadal bardzo lubię i uważamy, że nadal jest dużą częścią tego zespołu - kontynuował dalej Marsch.

Wszystko zależy jednak od tego, co myśli Mateusz Klich. Z powodu braku odpowiedniej liczby minut, nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze, a przecież wcześniej był jednym z podstawowych zawodników naszej drużyny. Pozostaje czekać, czy piłkarz zdecyduje się jeszcze powalczyć o grę w Premier League, czy też spróbuje czegoś nowego i wyjedzie za ocean, gdzie będzie mógł liczyć na pierwszy skład.

