Wielkie emocje i pięć goli w angielskim szlagierze. Liverpool grał z Manchesterem City

Mundial dopiero co się zakończył, ale w Anglii nie ma czasu na odpoczynek. Już w czwartek, ledwie cztery dni po finale mundialu, fani na Wyspach mogli oglądać wielki hit w Pucharze Ligi Angielskiej. Manchester City w 1/8 finału podejmował Liverpool.

Haaland przypomniał o sobie po mundialu

Lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze. Już w 6. minucie szansę miał Erling Haaland, który akurat był całkiem wypoczęty, bo jego kadra na mundialu nie grała. Wtedy jeszcze spudłował, ale w 10. minucie już nie miał litości. Po dośrodkowaniu Kevina de Bruyne, Haaland uprzedził obrońcę i wbił piłkę do siatki.

"The Citizens" nie cieszyli się jednak zbyt długo z prowadzenia. 10 minut później był już remis. Tym razem piłkę w polu karnym wyłożył James Milner, a piłkę do siatki lekkim strzałem skierował Fabio Carvalho. Po tej bramce więcej sytuacji do wyjścia na prowadzenie mieli gospodarze. Znakomitą szansę w 36. minucie miał Guendogan. Miał przed sobą niemal całą bramkę i idealnie wyłożoną piłkę, ale strzelił tak, że bramkarz Caoimhin Kelleher zdołał odbić piłkę nogami. Minutę później głową szczęścia próbował Nathan Ake, ale znowu na posterunku był Kelleher. Pod koniec pierwszej połowy odpowiedział Liverpool, a konkretnie Darwin Nunez, ale w obu przypadkach niecelnie.

Piorunujący początek drugiej połowy. Ostatnie słowo należało do Manchesteru

Druga połowa zaczęła się od trzęsienia ziemi. W 47. minucie po podaniu Rodriego piłka trafiła w pole karne do Riyada Mahreza. Algierczyk świetnie sobie przyjął piłkę gubiąc obrońcę, ale i tak od początku miał zaskakująco dużo miejsca. Ustawił sobie piłkę na lewej nodze i uderzył w kierunku dalszego słupka, dając prowadzenie swojej ekipie.

I minutę później był już remis. Liverpool tak naprawdę w pierwszej akcji po wznowieniu gry wyrównał. Goście wykorzystali błędy w ustawieniu rywali. Darwin Nunez dostał prostopadłe podanie i razem z Mohamedem Salahem mieli sytuację dwóch na dwóch. Nunez uciekł swojemu obrońcy i wyłożył piłkę Salahowi, a ten skierował ją do pustej bramki.

To nie był koniec emocji. W 58. minucie po raz trzeci na prowadzenie wyszedł Manchester City. Tym razem krótko rozegrali rzut rożny, po czym piłkę w pole karne dośrodkował Kevin de Bruyne. Gospodarze oszukali obrońców, bo nagle za całą grupą gości stojącą w polu karnym pojawiło się dwóch niepilnowanych zawodników Manchesteru. Piłka trafiła do Nathana Ake, a ten głową pokonał Kellehera. Najlepszą okazję do wyrównania miał w 72. minucie Darwin Nunez, ale Urugwajczyk, za którego Liverpool zapłacił latem 80 milionów euro, po raz trzeci w meczu spudłował.

Liverpool do końca meczu miał duże trudności, żeby zagrozić rywalom. Odkrywali się przy tym, a City szukało decydującej kontry. W 85. minucie piłkę lecącą do bramki po strzale Kevina de Bruyne odbił Fabinho, a chwilę potem strzał Fodena z pola karnego zdołał odbić Kelleher.