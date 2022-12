Rafał Gikiewicz przekroczył wszelkie granice, by zmienić klub. Jego opowieść budzi niesmak

Rafał Gikiewicz przez lata występował na polskich boiskach, lecz nie należał do szczególnie wyróżniających się bramkarzy. Jego kariera nabrała rozpędu dopiero po przenosinach do Niemiec. Od 2020 roku występuje w Augsburgu, gdzie zbiera bardzo pochlebne recenzje.

Rafał Gikiewicz odsłonił kulisy odejścia ze Śląska Wrocław. "Wcieliłem się w aktora"

Ostatnim polskim klubem w karierze Gikiewicz był Śląsk Wrocław, do którego dołączył w 2011 roku. Choć zdobył mistrzostwo Polski (2011/12), to przez trzy i pół sezonu zagrał zaledwie 44 mecze. Przez pewien czas trenował tylko z drużynami młodzieżowymi i to właśnie w tym okresie pojawiła się możliwość przejścia do Eintrachtu Brunszwik, lecz wcześniej musiał przejść testy. Gikiewicz wykazała się sporą determinacją, by to zrobić.

- Gdybym powiedział ludziom w Śląsku, że jadę na próbny trening do zespołu z Bundesligi, zażądaliby pięciu milionów euro ze transfer. Dlatego powiedziałam, że boli mnie brzuch i muszę zostać w domu przez trzy dni. A potem pojechaliśmy samochodem do Brunszwiku - powiedział.

Testy przebiegły pomyślnie, przez co bramkarz miał otwartą drogę do transferu do Niemiec, musiał tylko rozwiązać kontrakt ze Śląskiem. - Spotkałem się z prezesem Śląska i wcieliłem się w aktora. Powiedziałem: "Nasze dziecko ma dopiero rok, ale żona już ma depresję, to dla nas bardzo trudny czas i jeśli będę musiał tu zostać, to prawdopodobnie ich stracę". Uroniłem nawet kilka łez - wyjawił.

Symulowanie depresji, aby uzyskać zgodę na transfer, jest bardzo zaskakujące, mając na uwadze, jak poważna jest to choroba oraz to, że w środowisku piłkarskim nie zawsze jest traktowana z należytą powagą. - Czasami zapominamy, że piłkarz też bywa kruchy i ma problemy, których nie rozwiązuje się zdobyciem gola czy pucharu - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl, wspominając historie m.in. Pera Mertesackera i Andre Schuerrle, niemieckich mistrzów świata z 2014 r., którzy zmagali się z problemami natury psychicznej.

W Niemczech zaczęto zwracać na to szczególną uwagę już kilkanaście lat temu, a to za sprawą śmierci reprezentacyjnego bramkarza Roberta Enke, który cierpiał na depresję i w listopadzie 2009 r. popełnił samobójstwo.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123.