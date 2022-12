Manchester United pożegnał definitywnie Cristiano Ronaldo. W 81 słowach

W ciągu 7,5 roku pobytu w Manchesterze United Cristiano Ronaldo strzelił dla klubu 145 goli w 346 występach. Zdobył z nim trzy mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów, klubowe mistrzostwo świata, Puchar Anglii i dwa puchary ligi angielskiej. Chociaż Ronaldo przeszedł do historii klubu z Old Trafford, to jego pierwszy, sześcioletni pobyt w nim, był dużo lepszy od drugiego, zaledwie półtorarocznego.

Ten ostatni zakończył się chwilę przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Ronaldo, który już wcześniej nie dogadywał się z trenerem - Erikiem ten Hagiem - udzielił wywiadu "The Sun", w którym skrytykował nie tylko szkoleniowca, ale i cały klub.

- Czuję się zdradzony przez działaczy Manchesteru United. Mam poczucie, że jestem wypychany z klubu i zaczęło się to już w zeszłym sezonie. Może nie powinienem tego mówić, ale chcę, żeby ludzie usłyszeli prawdę. Tak, czuję się zdradzony. Ten Hag? Nie mam do niego szacunku, bo on nie szanuje mnie - wypalił Ronaldo w długiej, pełnej kontrowersji rozmowie.

81 słów pożegnania dla Ronaldo

Klub nie zwlekał z załatwieniem sprawy. Zaledwie kilka dni po publikacji wywiadu Manchester United za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Ronaldo. W środę drużyna ten Haga rozegrała pierwszy mecz na Old Trafford po tamtej wypowiedzi Portugalczyka.

Manchester United podejmował Burnley w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Jeśli ktoś spodziewał się, że klub gorąco pożegna się z Ronaldo, był w ogromnym błędzie. Portugalczyk został potraktowany marginalnie nawet w programie meczowym wydanym specjalnie na spotkanie z Burnley.

Jak w każdym programie meczowym kibice mogli zapoznać się najpierw ze słowami od ten Haga. W nich zabrakło choćby wzmianki o Ronaldo. W zamian za to Holender opowiedział kibicom o przygotowaniach do drugiej części sezonu, słonecznym obozie w Hiszpanii, sparingach z Cadiz i Betisem oraz ostatnim meczu ligowym z Fulham, które odbyło się w połowie listopada.

Dopiero w części "warto wiedzieć" na stronach szóstej i siódmej klub wspomniał o odejściu Ronaldo. Poświęcił temu... zaledwie 81 słów. "Cristiano Ronaldo w zeszłym miesiącu opuścił klub za porozumieniem stron" - czytamy w informacji.

I dalej: "W oświadczeniu z 22 listopada klub wyraził wdzięczność za ogromny wkład Cristiano i życzył mu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na przyszłość". W notce lakonicznie wymieniono też osiągnięcia zawodnika w Manchesterze United.

- On odszedł i jest już przeszłością. Musimy patrzeć przed siebie - lakonicznie odpowiedział ten Hag na początku grudnia, gdy w trakcie hiszpańskiego zgrupowania, został zapytany o odejście Ronaldo. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia Portugalczyk będzie piłkarzem saudyjskiego Al-Nasrr.