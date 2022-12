To już 262 zarzuty. Trzeci strzelec Premier League w poważnych tarapatach

Pod koniec listopada angielskie media poinformowały, że tamtejsza federacja piłkarska oskarżyła Ivana Toneya o złamanie zakazu obstawiania zakładów bukmacherskich. Napastnik Brentford miał postawić u bukmachera co najmniej 232 zakłady.

Co najmniej, bo jak się okazało, zakładów było więcej. We wtorek angielska federacja postawiła zawodnikowi kolejne 30 zarzutów. Łącznie Toney miał postawić aż 262 zakłady u różnych bukmacherów. A to w Anglii jest surowo karane.

Dwa lata temu obecny zawodnik Newcastle United - Kieran Trippier - został zawieszony na 10 tygodni za to, że przekazał przyjaciołom informacje o transferze do Atletico Madryt. Ci wykorzystali je do obstawienia zakładów, co również jest zakazane.

Toney z kolejnymi oskarżeniami

W 2017 r. ówczesny pomocnik Burnley - Joey Barton - został zawieszony na 18 miesięcy po tym, jak federacja udowodniła mu postawienie 1260 zakładów związanych z piłką nożną w ciągu 10 lat. Po apelacji kara została złagodzona do 13 miesięcy zawieszenia.

Toneya, który do 4 stycznia ma czas na odniesienie się do zarzutów, z pewnością czeka surowa kara. A to byłoby bolesnym ciosem dla jego drużyny. W obecnym sezonie napastnik zagrał w 16 meczach, strzelił 11 goli i miał trzy asysty. W Premier League skuteczniejsi od Toneya są jedynie Erling Haaland z Manchesteru City i Harry Kane z Tottenhamu.

26-letni napastnik był o krok od wyjazdu na mistrzostwa świata. Toney znalazł się w szerokiej kadrze Garetha Southgate'a, jednak ostatecznie do Kataru nie poleciał. Napastnik Brentfordu wciąż czeka na debiut w drużynie narodowej.

Toney najpewniej znajdzie się w kadrze swojej drużyny na pierwszy po mundialu mecz ligowy. 26 grudnia Brentford podejmie Tottenham. Po 15 kolejkach zespół Toneya zajmuje 10. miejsce w tabeli z 19 punktami na koncie.