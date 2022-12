Manchester United zmienia umowę i traci setki milionów funtów

W ostatnim czasie Manchester United zmaga się z wieloma problemami. Najpierw Cristiano udzielił kontrowersyjnego wywiadu, a później rozwiązał kontrakt i odszedł z klubu. Rodzina Glazerów, do której klub należy od 17 lat, sonduje rynek w celu sprzedaży udziałów, a teraz klub straci 235 milionów funtów z powodu zmiany umowy z firmą TeamViewer. Właściciele szukają pieniędzy gdzie indziej.

Zdecydowany ruch Manchesteru United. Zmienia współpracę ze sponsorem, by poszukać dodatkowych środków

Logo firmy TeamViewer było obecne z przodu koszulek Manchesteru United, ale strony postanowiły zmienić warunki współpracy. Klub postanowił wykupić prawo do frontowego logo sponsora, w celu zarobienia większych pieniędzy. Dotychczasowa umowa z TeamViewer gwarantowała klubowi 47 milinów funtów rocznie, a więc do 2026 roku United zarobiliby 235 milionów funtów.

"Po okresie wspólnych, prywatnych dyskusji w ciągu ostatnich miesięcy, Manchester United i TeamViewer AG osiągnęły obopólnie korzystne porozumienie, na mocy którego Manchester United będzie miał możliwość odkupienia praw do sponsorowania koszulek klubu. Pozwoli to Manchesterowi United rozpocząć ukierunkowany proces sprzedaży dla nowego długoterminowego partnera w zakresie koszulek z oczekiwaniem, że TeamViewer wycofa się z tej roli tak szybko, jak to możliwe - czytamy w oświadczeniu klubu.

Oznacza to, że klub poszuka nowego partnera biznesowego, którego logo pojawi się na froncie koszulek meczowych. Wszystko w celu zarobienia większych pieniędzy, niż te, które oferował dotychczasowym sponsoring.

TeamViewer pozostanie jednak w gronie partnerów klubu. "Kiedy nowy partner na koszulkę zostanie wybrany i przejmie tę rolę, TeamViewer AG pozostanie częścią ekosystemu partnerskiego Manchesteru United do końca pierwotnego okresu obowiązywania umowy, z dostosowanym zakresem partnerstwa" - oświadczają władze United. Sytuacja może mieć również związek z presją firmy Petrus Advisers, która jest częściowym właścicielem TeamViewer. Miała ona zażądać od sponsora United"zaprzestania krwawienia milionów" na klub z Manchesteru oraz zespół Mercedesa w Formule 1.

Niedawno jeden z właścicieli klubu Avram Glazer odmówił wzięcia udziału w sprzedaży klubu, ale cytowany przez The Athletic stwierdził, że "proces trwa".

Manchester United zajmuje piąte miejsce w angielskiej Premier League. Po 14 meczach ma na koncie 26 punktów i do pierwszego Arsenal traci aż 11 punktów. Pierwsze spotkanie po mundialu United rozegra 21 grudnia przeciwko Burnely w Pucharze Ligi Angielskiej.