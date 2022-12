Nowy dyrektor sportowy RB Lipsk marzy o pracy w Anglii. "Mam trzy kluby marzeń"

Max Eberl niemal przez połowę swojego życia był związany z Borussią Moenchengladbach. Najpierw jako piłkarz, a później jako dyrektor sportowy. Kiedy w styczniu ogłosił odejście z klubu, motywowane problemami zdrowotnymi, w Moenchengladbach zakończyła się pewna era. 1 grudnia 49-latek znów wrócił do pracy. Tym razem w roli dyrektora sportowego RB Lipsk.

Max Eberl marzy o pracy w Premier League. Póki co przystanek Lipsk

W ostatnich dniach Max Eberl wziął udział w spotkaniu parlamentarnym w Saksonii, w którym oprócz niego wzięły udział m.in. przedstawiciele władz landu. Podczas wydarzenia podsumowano między innymi ostatnie wydarzenia i wyniki sportowe RB Lipsk. Nie zabrakło także wypowiedzi Maxa Eberla, który wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na podjęcie pracy w tym klubie.

Jedną z osób, która sprawiła, że Eberl po 10 miesiącach wrócił do pracy, był Dietrich Mateschitz, jeden z założycieli Red Bulla, który zmarł 22 października tego roku. - Wciąż go poznawałem. To nie był Didi Mateschitz, którego wszyscy znamy. Ale czułem jego wielką aurę. Spotkanie z nim było decydujące przed przyjazdem do Lipska - wyjawił działacz.

Eberl przyznał też, że RB Lipsk to jeden z trzech wymarzonych miejsc do pracy. W przyszłości 49-latek chciałby spróbować swoich sił także...w Premier League. - Mam trzy kluby marzeń. Jednym z nich jest RB Lipsk, drugi to zespół z południa Niemiec, a trzeci z Anglii - powiedział.

RB Lipsk zajmuje aktualnie 3. miejsce w Bundeslidze. Do prowadzącego Bayernu Monachium traci 6 punktów. Najbliższy mecz piłkarze z Lipska rozegrają 20 stycznia, właśnie przeciwko liderowi tabeli.