To byłby hit. Ronaldo chce zostać w Europie. Zaskakujący kierunek transferu

Jeszcze w początkowej fazie mistrzostw świata w Katarze świat obiegła informacja, że Cristiano Ronaldo nie jest już piłkarzem Manchesteru United. Portugalczyk opuścił "Czerwone Diabły" po wywołaniu dużej afery wokół własnej osoby i klubu w wywiadzie dla Piersa Morgana. Dalsza przygoda z ekipą Erika ten Haga nie miała już sensu, więc Ronaldo musi poszukać teraz nowego klubu.

Wiele wskazywało na to, że 37-latek wybierze któryś z egzotycznych kierunków, aby zarobić duże pieniądze i spokojnie zakończyć swoją sportową karierę. Głośno było o ofercie z Arabii Saudyjskiej, dzięki której Portugalczyk zarabiałby 200 milionów euro za sezon. Jak się jednak okazuje były gracz m.in. Realu Madryt dalej ma ambicje, aby grać na najwyższym poziomie w Europie. Z informacji portalu "Tribal Football" wynika, że po wielu miesiącach w końcu znalazł się chętny na 5-krotnego zdobywcę złotej piłki.

Po piłkarza chciałby zgłosić się Arsenal, który szuka zastępstwa dla kontuzjowanego Gabriela Jesusa. CR7 mógłby być dla "Kanonierów" dobrą krótkoterminową opcją w realizowaniu swoich celów. Obecnie londyńczycy zajmują pierwsze miejsce w Premier League z przewagą pięciu punktów nad Manchesterem City. Doświadczenie Ronaldo i przede wszystkim fakt, że wciąż Portugalczyk mógłby chcieć udowodnić swoją wielkość sprawia, że transfer do Arsenalu nabiera sensu.

Sam 37-latek w słynnym wywiadzie dla Piersa Morgana wspominał, że bardzo podoba mu się gra "Kanonierów" i to właśnie tej drużynie zaraz po Manchesterze United życzy zdobycia tytułu w Premier League.

- W pierwszej kolejności Manchester United, a jeśli nie, to Arsenal. To drużyna, którą lubię oglądać. Lubię też ich trenera. Mają dobry zespół. Jeżeli Manchester United nie zdobędzie mistrzostwa Anglii, to będę szczęśliwy, jeśli zrobi to Arsenal - powiedział Cristiano Ronaldo.

CR7 obecnie po zakończonym mundialu nie ma zamiaru odpoczywać na wakacjach. Od kilku dni jest w Hiszpanii i trenuje indywidualnie w ośrodku treningowym Realu Madryt. To wszystko po to, aby optymalnie przygotować się do kolejnej rundy, którą jeszcze w stu procentach sam na pewno nie wie, w jakim klubie spędzi.

