24-letni piłkarz Brighton zakończył karierę. Takiego pożegnania się nie spodziewał

24-letni Zambijczyk Enock Mwepu występował w Brighton & Hove Albion od początku zeszłego sezonu, po tym jak latem 2021 roku przeszedł do klubu Premier League z Red Bulla Salzburg za 23 miliony euro. W swoim pierwszym sezonie rozegrał w lidze angielskiej 18 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst. W obecnych rozgrywkach zdążył już wystąpić na boiskach Premier League sześciokrotnie, zaliczając asystę.

W poniedziałek jednak Albion poinformowali, że Enock Mwepu został zmuszony zakończyć piłkarską karierę. Wszystko ze względu na chorobę serca, która przy kontynuowaniu profesjonalnej gry w piłkę mogłaby się zakończyć nawet zatrzymaniem akcji serca.

Do rozpoznania choroby doszło, bo Zambijczyk poczuł się źle podczas zgrupowania swojej reprezentacji. Wtedy został przyjęty do szpitala w Mali, po czym wrócił do Brighton, aby przejść dalsze badania, które odkryły jego chorobę. Wcześniej bowiem nic nie wskazywało na żadne problemy kardiologiczne u 24-latka.

- Chłopak z małego zambijskiego miasteczka Chambishi ma wiadomość, którą chciałby się podzielić. Twardo dążył do spełnienia swojego marzenia o grze w piłkę nożną na najwyższym poziomie i dzięki łasce Boga mógł żyć tym marzeniem - napisał Mwepu. - Niektóre marzenia jednak czasem się kończą i muszę ze smutkiem ogłosić, że jestem zmuszony zawiesić buty piłkarskie na kołku ze względu na diagnozę lekarską, którą otrzymałem.

- Jesteśmy zdruzgotani z powodu Enocka. On i jego rodzina mieli bardzo trudne kilka tygodni. Jesteśmy wdzięczni, że udało mu się przetrwać ten okres. Miał bardzo dobrze zapowiadającą się karierę, która została przerwana w tak młodym wieku. Jako klub chcemy dać mu uczucie, pomoc i wsparcie, by mógł całkowicie wyzdrowieć i wówczas podjął decyzję o kolejnych krokach w jego życiu - mówił właściciel klubu Tony Bloom.

Piękne zachowanie kibiców i piłkarzy Brighton. Wielkie wsparcie dla Mwepu

Na piątkowym meczu wyjazdowym Brighton z Brentford wielkie wsparcie dla byłego już piłkarza "Mew" wyrazili ich kibice, którzy w trakcie spotkania wielokrotnie skandowali imię i nazwisko Enocka Mwepu.

Swojego kolegę z boiska wsparli także piłkarze Brighton, którzy na rozgrzewkę wyszli w specjalnych koszulkach z wyrazami wsparcia dla 24-letniego Zambijczyka.

Brighton&Hove Albion przegrało z Brentford 0:2. Zespół Roberto De Zerbiego aktualnie zajmuje w tabeli Premier League siódme miejsce z dorobkiem 14 punktów.