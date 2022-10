Obrzydliwy atak na strzelca nr 2 w Premier League. "Miałem tego nie pokazywać"

W piątek o 21:00 Brentford zmierzyło się na własnym stadionie z Brigthon w 11. kolejce Premier League. Było to 100 spotkanie Ivana Toneya w ekipie gospodarzy. Napastnik w świetnym stylu zaprezentował się w jubileuszowym meczu i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Brentford dzięki jego bramkom wygrało 2:0.

Ivan Toney ofiarą rasizmu. Brentford domaga się interwencji policji

Niestety świętowanie Anglika przyćmiła sytuacja po meczu. Piłkarz poinformował na Twitterze, że został obrażony na tle rasistowskim. Wrzucił zdjęcie, na którym widnieje wiadomość od jednego z kibiców, który nazwał go "czarną p..dą". "Nie miałem zamiaru tego udostępniać, ale jak się obudziłem, byłem zdenerwowany" - napisał Toney.

Brentford wydał oświadczenie w tej sprawie i domaga się interwencji policji. "Zeszłej nocy Ivan Toney padł ofiarą obrzydliwych rasistowskich obelg w mediach społecznościowych. Potępiamy to dyskryminujące zachowanie w najostrzejszych słowach. Atak na jednego z naszych graczy to atak na nas wszystkich. Ivan otrzyma pełne wsparcie od klubu i od fanów Brentford, którzy potępili już skierowane do niego słowa. Oczekujemy silnego wsparcia ze strony policji, organów prawnych i Instagrama. Chcemy być pewni, że osoba poniesie konsekwencje prawne za to przestępstwo" - czytamy.

W bieżących rozgrywkach Ivan Toney jest w bardzo dobrej formie. Do tej pory rozegrał 11 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. W klasyfikacji najlepszych strzelców Premier League ustępuje tylko Haalandowi, który ma na koncie 15 bramek. Dzięki dobrej dyspozycji napastnik wzbudza zainteresowanie wielu klubów Premier League. Niedawno brytyjskie media informowały, że 26-latek może trafić do Manchesteru United.

Brentford obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. W następnej kolejce zmierzy się z Chelsea. Spotkanie zaplanowane jest na 19 października o 20:30.

