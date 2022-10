Williams wpadł w szał i zaczął okładać trenera. "Ludzie błagali go, by przestał"

Ashley Williams, były kapitan reprezentacji Walii i piłkarz Evertonu wywołał skandal. 38-latek wziął udział w sprzeczce podczas meczu z udziałem zawodników do lat 12 i uderzył trenera przeciwnej drużyny, za co może teraz czekać go kara.

