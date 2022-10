Kuriozalne powody słabej formy Salaha. "Śmiertelnie przerażony"

W przeszłości Mohamed Salah trzykrotnie był najlepszym strzelcem Premier League. Egipcjanin odkąd trafił do Liverpoolu w 2017 roku strzelił dla tego klubu łącznie 161 goli. W bieżącym sezonie nie radzi sobie jednak najlepiej w Premier League. W ośmiu rozegranych meczach, tylko dwukrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Mohamed Salah ma być "przerażony formą Haalanda"

Wielu fanów zastanawia się, jaki jest powód tak słabej dyspozycji napastnika w obecnych rozgrywkach. Na ten temat wypowiedział się były piłkarz, a obecnie ekspert BBC Mark Lawrenson. - Obecnie Salahowi nic nie wychodzi. Nie stał się słabym piłkarzem z dnia na dzień. Prawdopodobnie jest śmiertelnie przerażony faktem, że Haaland ma już tak wiele goli, więc Egipcjanin nie zostanie królem strzelców - powiedział w rozmowie z TalkSport.

Erling Haaland po przeprowadzce do Manchesteru City jest w świetnej dyspozycji. Do tej pory rozegrał dziewięć meczów w Premier League, w których strzelił aż 15 goli i zaliczył trzy asysty. Na szczególne wyróżnienie zasługuje derbowe spotkanie z Manchesterem United (6:3), w którym trzykrotnie wpisał się na listę strzelców oraz dorzucił do tego dwie asysty.

Tragedia 17-letniego ukraińskiego piłkarza. Rakieta uderzyła w jego dom

Nie tylko Mohamed Salah jest w tym sezonie w słabej formie. To samo można powiedzieć o całej drużynie Liverpoolu. W minionej kolejce drużyna Jurgena Kloppa przegrała 2:3 z Arsenalem. Obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Niemiecki trener był rozczarowany tym wynikiem, jak i obecną dyspozycją Liverpoolu. - Nie ma nas w wyścigu o tytuł. Mamy w tej chwili problemy - wyznał na pomeczowej konferencji prasowej.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Manchester City z kolei jest wiceliderem i do tej pory uzbierał 23 punkty. W następnej serii spotkań ekipę Pepa Guardiolli czeka starcie z Liverpoolem. Mecz zaplanowany jest na niedzielę o 17:30.

"Laporta podpala szatnię". Media ujawniają aferę w Barcelonie