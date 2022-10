Casillas reaguje na wyczyn Cristiano Ronaldo. "Absolutne szaleństwo"

Cristiano Ronaldo nie jest w obecnym sezonie w najwyższej formie. Co prawda Portugalczyk rozegrał 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale łącznie przebywał na boisku przez zaledwie 529 minut. Biorąc pod uwagę poprzednie lata, taki stan rzeczy jest dla gwiazdora Manchesteru United czymś zupełnie nowym.

Casillas podziwia wyczyn Ronaldo

Pomimo niezbyt wysokiej formy, Portugalczyk nie zapomniał, jak się pobija rekordy. W ostatni weekend trafił do siatki w wygranym 2:1 wyjazdowym spotkaniu z Evertonem, trafiając dopiero po raz pierwszy w tym sezonie Premier League. Jednocześnie był to jego gol numer 700. na zawodowym poziomie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Gratulacje, a jednocześnie podziw po tym osiągnięciu wyraził Iker Casillas, który skierował do Portugalczyka wiadomość na Twitterze. "700 goli na poziomie klubowym to absolutne szaleństwo Sir Cristiano! Cierpliwości. Wszystko wróci na swoje miejsce" - napisał legendarny bramkarz, nawiązując do słabszej dyspozycji Ronaldo.

Iker Casillas i Cristiano Ronaldo grali ze sobą w Realu Madryt w latach 2009-2015. W trakcie tych sześciu sezonów portugalski gwiazdor strzelił 313 bramek, natomiast jego całkowity dorobek w koszulce klubu ze stolicy Hiszpanii to 450 trafień i 131 asyst w 438 meczach.

Ronaldo pnie się w klubowej klasyfikacji

Osiągnięcie Portugalczyka zostało również docenione przez jego kolegów z Manchesteru United. David de Gea udostępnił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie zamieszczone na profilu klubu, na którym widać Ronaldo ze specjalną koszulką. Hiszpański bramkarz dodał żartobliwy komentarz o treści "Tylko 700?".

Łącznie w barwach Manchesteru United portugalski gwiazdor strzelił 144 bramki i brakuje mu już tylko jednej do osiągnięcia Davida Herda. Przed nim w klubowej klasyfikacji są między innymi jego dawni koledzy z zespołu, a więc Ruud van Nistelrooy (150) i Paul Scholes (155). Niewykluczone, że Ronaldo przegoni ich jeszcze w tym sezonie.