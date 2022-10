Anglicy ocenili powrót Matty'ego Casha do gry. Bezlitośnie

W meczu szóstej kolejki Premier League przeciwko Manchesterowi City (1:1) reprezentant Polski doznał kontuzji, wskutek której musiał opuścić boisko już po upływie niecałych 30 minut. Uraz sprawił, że prawy obrońca nie pojawił się na ostatnim zgrupowaniu polskiej kadry i przegapił starcia z Holandią i Walią w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Irracjonalny hype wokół Matty'ego Casha. "Mnie to przeraża"

Matthaeus uderza w piłkarzy Nagelsmanna. "To nie wygląda jak Bayern"

Średni występ Matty'ego Casha. Reprezentant Polski nie zebrał dobrych ocen

Po ponad miesiącu od doznania urazu, w poniedziałek Matty Cash wrócił do gry. 25-latek pojawił się w wyjściowym składzie Aston Villi i rozegrał pełne 90 minut w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Nottingham Forest. Był to więc pierwszy pełny występ reprezentanta Polski od 31 sierpnia, kiedy to jego zespół grał z Arsenalem.

Długa przerwa wpłynęła na dyspozycję Casha - tak przynajmniej wynika z opinii brytyjskiej prasy. "Daily Mail" ocenił występ 25-latka na "szóstkę", a nieco lepszą notę wystawił mu serwis SofaScore - 6,7. Brytyjski oddział Eurosportu z kolei wystawił mu zaledwie "piątkę".

Dopiero druga kontuzja Casha

Występ w starciu z Nottingham był siódmym rozegranym przez Casha spotkaniem w tym sezonie. Co więcej, kontuzja ze starcia z Manchesterem City była tak naprawdę dopiero drugą poważniejszą w całej karierze 25-latka. Przed sześcioma laty Cash pauzował przez ponad dwa miesiące po złamaniu kości piszczelowej.

Europejska liga widmo. Kuzniecow grzmi i donosi do FSB. "Zdrada stanu"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po remisie 1:1 Aston Villa zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli z dziewięcioma punktami na koncie w dziewięciu spotkaniach. Nottingham z kolei zajmuje przedostatnie miejsce (pięć punktów), wyprzedzając jedynie Leicester City. W następnej kolejce zespół Matty'ego Casha zagra na własnym stadionie z Chelsea.