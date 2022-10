Dramat piłkarza Liverpoolu. W tym roku już nie zagra [WIDEO]

Luis Diaz grę w meczu z Arsenalem zakończył już w pierwszej połowie. Starcie w środku pola z Thomasem Parteyem okazało się dla Kolumbijczyka zbyt bolesne i w 42. minucie na placu gry zastąpił go Roberto Firmino.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Kontuzja Luisa Diaza, wypada do końca roku. Kłopoty Liverpoolu

Luis Diaz niemal od razu po zejściu z boiska udał się do szatni, a przeprowadzone w poniedziałek badania wykazały uszkodzenia więzadła krzyżowego w kolanie. Kontuzja wyklucza zawodnika z gry na co najmniej kilka miesięcy i w tym roku nie pojawi już się na boiskach Premier League. Oznacza to, że Juergen Klopp i jego zespół będą mieli poważne kłopoty z zestawieniem formacji ofensywnej, która od początku sezonu nie jest mocną stroną Liverpoolu.

Luis Diaz do Liverpoolu dołączył w zimie 2022 roku z FC Porto za 47 milionów euro. W poprzednim sezonie wystąpił w 13. meczach angielskiej elity, w których zdobył cztery gole. W obecnym stał się piłkarzem pierwszego składu, a jego misją było zastąpienie Sadio Mane, który odszedł do Bayernu Monachium. Diaz zagrał w każdym ligowym meczu i zdobył dla Liverpoolu trzy gole w Premier League.

Tylko Roberto Firmino może pochwalić się lepszą zdobyczą bramkową w rozgrywkach ligowych. W obliczu kontuzji Diaza, do dyspozycji w formacji ofensywnej, Klopp będzie miał jedynie Mohameda Salaha, Diogo Jote, Darwina Nuneza i Roberto Firmino.

Kiepski początek sezonu w wykonaniu Liverpoolu

Niedzielna porażka z Arsenalem 2:3 była dla Liverpoolu już czwartą w obecnym sezonie Premier League. Piłkarze Juergena Kloppa zajmują dopiero dziesiąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem dziesięciu punktów i stratą 14 punktów do pierwszego Arsenalu.

Lepiej Liverpool radzi sobie w Lidze Mistrzów, w której przegrał dotychczas jedno spotkanie przeciwko Napoli. Finalista poprzedniego sezonu elitarnych rozgrywek zajmuje drugie miejsce w grupie A, z dorobkiem sześciu punktów. Pierwsze jest Napoli z kompletem zwycięstw po trzech meczach, trzeci jest Ajax z trzema punktami, a ostatni Rangers FC. Właśnie szkocki zespół jest następnym rywalem ekipy z Anfield Road w Lidze Mistrzów. Spotkanie pomiędzy brytyjskimi zespołami już w środę, 12 października o godzinie 21:00.