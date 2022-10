Ten Hag mówi o Cristiano Ronaldo. Zmiana frontu

Cristiano Ronaldo nie może zaliczyć początku bieżących rozgrywek do udanych. 37-latek gra mało, a ponadto latem nie udało mu się zmienić klubu, mimo że wyrażał taką chęć. W niedzielę zdobył dopiero swoją pierwszą bramkę w bieżących rozgrywkach, a jego Manchester United wygrał 2:1 z Evertonem.

Erik ten Hag gratuluje Cristiano Ronaldo kolejnego rekordu. "Imponujące"

Trafienie przeciwko Evertonowi miało jednak dla Portugalczyka wyjątkowy smak. Była to jego 700. bramka w klubowej karierze, co jest absolutnym rekordem wśród obecnych piłkarzy. Po spotkaniu napastnikowi pogratulował Erik ten Hag, szkoleniowiec Manchesteru United. - To naprawdę imponujące, gdy strzelasz 700 goli - powiedział Holender.

- To był wielki występ z jego strony. Jestem bardzo zadowolony. Pogratulowałem mu tego występu i cieszę się, że strzelił pierwszego gola w Premier League w tym sezonie. Musiał na to poczekać, ale jestem przekonany, że będą kolejne trafienia - zaznaczył ten Hag i dodał: - Każdy piłkarz tego potrzebuje, nawet jeśli jesteś najlepszym zawodnikiem na świecie. Potrzebujesz goli.

Słowa trenera Manchesteru United mogą wydawać się nieco dziwne patrząc na sytuację Cristiano Ronaldo w tym sezonie. Mimo że Holender chwali 37-letniego napastnika, to daje mu bardzo mało minut na boisku i nie wpuszcza go na plac gry nawet gdy zespół wysoko przegrywa. Słowa trenera mają się więc aktualnie nijak do rzeczywistości. Niewykluczone jednak, że im dalej w sezon, tym więcej szans Ronaldo będzie otrzymywał. Zwłaszcza że z Evertonem zaprezentował się z dobrej strony.

Manchester United po 9. kolejkach zajmuje 5. miejsce w tabeli Premier League. "Czerwone Diabły" zgromadziły dotychczas 15 punktów, jednak warto zaznaczyć, że mają do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie.