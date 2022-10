Szok. Piłkarz Brighton zakończył karierę w wieku 24 lat

To wielka strata dla Brightonu, ale także światowej piłki. Uznawany za niezwykły talent Enock Mwepu został wręcz zmuszony do wycofania się z futbolu w wieku zaledwie 24 lat. Powodem jest niedawno zdiagnozowana dziedziczna choroba serca.

Zdiagnozowana choroba i przerwana kariera

Jak donosi portal givemesport.com, wiele wskazuje na to, że choroba piłkarza będzie postępowała z czasem. Istniałoby zatem zbyt duże ryzyko zatrzymania akcji serca, gdyby kontynuował karierę zawodową.

Niestety, tak szybko jak jego kariera się zaczęła, tak szybko się skończyła. A wydawało się, że wszystko nabiera rozpędu. W tym sezonie odgrywał bowiem kluczową rolę dla Brighton, w którego barwach zagrał w sześciu na osiem kolejek. Jego drużyna zajmuje siódme miejsce w tabeli, pomimo utraty Grahama Pottera.

Teraz środkowy pomocnik musi skupić się na zdrowiu. Najważniejsze jednak, że jego choroba została w porę zdiagnozowana. W przeciwnym razie może i budowałby karierę w jednej z największych lig świata, ale nieświadomie ryzykowałby życie.

Do rozpoznania choroby doszło, bo Zambijczyk poczuł się źle podczas zgrupowania swojej reprezentacji. Wtedy został przyjęty do szpitala w Mali, po czym wrócił do Brighton, aby przejść dalsze badania, które odkryły jego chorobę. Wcześniej nic nie wskazywało na żadne problemy kardiologiczne u 24-latka. Ale wspomniana choroba ujawnia się zazwyczaj w późniejszym okresie życia, przy czym sport może zaostrzyć chorobę.

Mwepu trafił do Brighton latem 2021 roku. Angielski klub kupił go wówczas z Red Bulla Salzburg za 23 mln euro. W minionym sezonie Mwepu zagrał w 18 meczach Premier League. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył pięć asyst. We wspominanych wcześniej sześciu meczach tego sezonu nie trafił do bramki, ale zaliczył jedną asystę.