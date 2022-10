Matty Cash podekscytowany. "Bardziej niż kiedykolwiek". Wyjątkowy mecz

Matty Cash doznał kontuzji uda w trakcie spotkania szóstej kolejki Premier League pomiędzy Aston Villą a Manchesterem City. W związku z tym obrońca opuścił trzy mecze klubu z Birmingham oraz nie wziął udziału we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. W miniony czwartek Aston Villa poinformowała, że Cash wrócił do zdrowia i trenuje z zespołem.

Matty Cash wspomina grę w Nottingham Forest. "Dobrze spędziłem tam czas"

W poniedziałek Aston Villa zmierzy się z Nottingham Forest w 10. kolejce Premier League. Matty Cash prawdopodobnie wystąpi w tym spotkaniu od pierwszych minut. Dla Polaka ten mecz ma szczególne znaczenie, ponieważ jest wychowankiem Nottingham Forest, z którego w 2020 roku przeniósł się do swojego obecnego zespołu. W rozmowie z "The Mirror" wypowiedział się na temat nadchodzącego starcia z byłym klubem.

- To będzie emocjonujący powrót. Teraz jestem podekscytowany grą na tym stadionie (City Ground, stadion Notthingham Forest - przyp. red.) bardziej niż kiedykolwiek. Dobrze spędziłem czas w tym klubie. Odegrało to ogromną rolę w mojej karierze. Bardzo mi się tam podobało i odkąd wyjechałem, zawsze chciałem wrócić. Myślę, że spotkam się z dobrym przyjęciem, ponieważ wielu fanów Forest cały czas do mnie pisze - wyznał obrońca.

Powrót Matty'ego Casha do gry to bardzo dobra wiadomość również dla Czesława Michniewicza. Obrońca jest ważnym piłkarzem pierwszego zespołu reprezentacji Polski i selekcjoner z pewnością cieszy się, że zawodnik wyzdrowiał przed zbliżającym się mundialem. Przypomnijmy, że w Katarze Polacy zmierzą się w fazie grupowej z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

Matty Cash rozegrał w tym sezonie sześć meczów w barwach Aston Villi. Obecnie angielski klub zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów. Nad strefą spadkową ma dwa punkty przewagi. W drużynie z Birmingham gra także Jan Bednarek. Obrońca przeniósł się do tego zespołu w sierpniu z Southampton i zaliczył debiut w meczu poprzedniej kolejki przeciwko Leeds United (0:0).

