Stadiony trzech klubów mogą "utonąć". Alarm w Londynie

Globalne ocieplenie klimatu to niezwykle groźne zjawisko, które w ostatnich latach gwałtownie przyspieszyło, głównie za sprawą działalność człowieka. Niesie ono ze sobą poważne konsekwencje, do których należy topnienie naturalnych lądolodów i lodowców. To przekłada się na zaburzenie obiegu wody w przyrodzie, w tym nadmierne podniesienie poziomu wód w morzach i oceanach.

Zmiany klimatu pogrążą angielską piłkę? Stadiony Chelsea, Fulham i West Hamu mają zostać zalane wodą

W niedzielę 9 października brytyjska stacja Sky Sports wyemitowała dokument "Najtrudniejszy przeciwnik piłki nożnej". Dotyczy on zmian klimatu i tego, jak wpływają one na angielski futbol. Wnioski, które z niego płyną, są pesymistyczne i powinny dać do myślenia tamtejszemu środowisku piłkarskiemu.

Powagę sytuacji zdaje się rozumieć angielska federacja piłkarska (FA), która podkreśla, że skutki zmian klimatu są odczuwalne już od pewnego czasu. - Widzimy, że ekstremalna pogoda ma wpływ na rozgrywanie meczów, przede wszystkim na poziomie amatorskim - twierdzą przedstawiciele FA.

Jeszcze gorsze prognozy dla angielskiej piłki przedstawia David Goldblatt, nauczyciel akademicki zajmujący się zmianami klimatu. Ostrzega on, że ekstremalna pogoda może mieć ekstremalne konsekwencje także dla zawodowe go futbolu. - To kryzys klimatyczny, a nie kilka kałuż na boisku. Mówimy o wodzie na poziomie półtora metra. Według jego szacunków, do 2050 roku jedna czwarta profesjonalnych stadionów z czterech najwyższych lig w Anglii będzie zagrożona okresowym lub całkowitym zalaniem.

Zdaniem Goldblatta, najbardziej zagrożone są stadiony położone w środku lądu. Deszcze i burze są tam bardziej ekstremalne, a system nie jest gotowy do radzenia sobie z taką ilością wody. Wśród najbardziej zagrożonych stadionów są Stamford Bridge (gra tam Chelsea), Stadion Olimpijski (West Ham) oraz Craven Cottage (Fulham). W tym roku na wszystkich z nich wystąpiły przypadki zalania.

Wielka Brytania coraz mocniej odczuwa skutki zmian klimatu. Tegoroczny lipiec był najbardziej suchym od 1935 roku. Rekord padł 19 lipca termometry pokazały 40,3 stopnia Celsjusza. Warto dodać, że w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza uprawianie jakiegokolwiek sportu wiąże się z ogromnym ryzykiem, nie mówiąc o tak wymagających rozgrywkach jak Premier League.